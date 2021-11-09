道衡估值諮詢服務董事總經理李成安表示，內房正面對資金流動和能否按時償還債務的挑戰，當中帶來的連鎖反應已影響到金融服務業，帶來對企業需要進行債務重組的關注。

報告又指，新冠疫情的持續影響、緊張的國際供應鏈、以及地緣政治局勢均對能源行業帶來正面影響，能源行業的市淨率中位數從2020年的0.8倍升至今年的1.4倍，而市盈率中位數則從2020年的9.6倍增長到今年的14.2倍。就材料行業而言，市盈率中位數較2021年第一季度有所下降，截至今年9月30日為17.7倍。工業行業的倍數較去年錄得穩步增長。

另報告亦顯示，通訊服務行業因反壟斷措施而錄得較低倍數。該行認為就長遠而言，更嚴格的監管環境有助規模較小的企業更有效地競爭。

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