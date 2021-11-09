身邊好些朋友，口中是很不喜歡現時香港的情況，想離開，但談到實質的計劃，卻有點支吾以對，指外國很難生活，交通不方便，也沒有熟悉的朋友與慣食的菜式。親身在不同國家住過好幾年，不得不承認，香港確實是片福地，一應俱全，但在其他國家居住的時候，要適應的大抵是最初的半年至一年，以後日子也不怎麼難過，甚至有種在香港尋找不着的自在。

人在香港，明白物質上的幸福確實使人難以抗拒，是各國難以企及的，也理解為何好些朋友會在第一與第三之間猶豫。而這些朋友，通常都在香港建立了若干事業，有不錯的地位，和穩定的現金流，最怕是一口氣到了外國以後，手上的一切都化為烏有。若說是先在香港多賺數年錢，也許其實是心底怕揭開新一頁，和捨不得社會地位，差的只是個說法，讓現在的生活看起來很理智，來遮掩心底的不安。

如果目前的移民外國大門長開，在香港賺盡最後一分錢才遠走高飛，以自利角度，應該是最佳策略，但情況恐怕不是如此。各國都或隱或明訂下了期限，想在香港留下去，那就歸屬第三類，便應該不用猶豫了。去或留都需要勇氣，選了哪一條路，只要願意承擔責任，也難由旁人過問。然而局勢使然，每人也不得不拿出勇氣做決定，到頭來還是那一口氣。

羅馬時代的詩人尤維納利斯說過，「自從人民失去了投票權，再也無法買賣選票以來，人民就放棄了他們對於國家之義務。人民曾幾何時是政治、軍事等幾乎一切事務的權威之源泉；但他們如今專心致志，只焦急地期盼兩樣東西——麵包和馬戲。」麵包是吃喝，馬戲是玩樂，兩者在外國，都似乎遠不及香港。

政治評論家徐賁引格茨‧阿利的書補充，二戰時德國民眾習慣了政府給予他們的福利，漸對自由麻木，甚至不覺得有所謂自由失去過，正中政治宣傳大師戈培爾的下懷。「政府不是通過道德示範或優質公共政策來引導公民過自由、尊嚴、有責任感的公共生活，而是故意把他們引向一種只顧眼前享樂，只關心單純物質滿足，而沒有精神嚮往的平庸生活。」

想起過去十年香港不少聲音，指罵大陸富商自私，賺夠錢後便移居外國，令社會風氣未見好轉。到發生在眼前，有沒有甚麼不一樣，也許還是取決於面對現實的勇氣。

賈文清

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