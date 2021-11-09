標普：海底撈關停店鋪 助調低資本支出利信貸
文章日期：2021年11月9日 18:29
評級機構標準普爾發稿指，海底撈（6862）放慢擴張計劃及關閉部分店舖，加上因應新冠肺炎疫情下，消費較弱，消費習慣出現轉變下，均對該集團的增長潛力蒙上陰影。但是其認為，在資本支出調低下，反而會對近期的信貸帶來正面效果。
該行指，該集團的表現較他們的期望水平為低，原先其預期在過去一年，因應海底撈的市場領導性、強品牌及良好的翻枱紀錄，會有較強的EBITDA提升。但是隨著海底撈關停部份無甚盈利的火鍋店，其料會幫助到該集團於2022年時將債務相對EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）的比率降至1.5倍以下。另一方面，關停部份店鋪隨之而來會如何影響商業模式、營運及員工文化，將會對海底撈面對信貸測試方面帶來考驗。當中的挑戰包括，在不影響到顧客滿意度下，如何令翻枱率提升至超過4倍。另外，高的客戶服務標準，將會是維繫海底撈的受歡迎程度及快速增長的關鍵，在過往建基於持續擴張作為基礎的學徒制，或在該集團關停店鋪下，面臨執行風險。
標普進一步指出，海底撈的負面展望，主要圍繞在該集團未能在新開設施方面實現改進，恐最終影響到該集團未能夠將債務槓桿比率降至2022度1.5倍以下水平。現時海底撈的信貸評級為BBB，前景展望為負面。
其他報道