吉利旗下商用車集團的Farizon Auto近年擬進攻全球市場，Farizon首席執行官Mike Fan昨日接受訪問時表示，該款電動卡車目標是全球市場，新車瞄準歐洲、南韓、日本和北美地區。Homtruck將分為甲醇混合和純電動的車款，甲醇燃料電池是吉利多年來的重點技術。Mike Fan又表示，該款車亦將支援自動駕駛技術，並於2024年問世。

報道提及，吉利計劃分階段推出自動駕駛功能，預計在2026年推出先進系統的自動駕駛，2030年實現全自駕技術。Mike Fan則表示，深信自動駕駛的法規和標準目前正在形成。

同是電動車生產商的特斯拉，曾於2017年便宣布將推出首款電動卡車Semi ，惟目前量產進度持續延遲。特斯拉曾對此表示，受到供應鏈和電池供給問題，Semi電動卡車預期要到明年才能開始生產。

對於原材料上漲和晶片短缺問題，Mike Fan稱，原材料價格上漲正影響公司的產量和利潤率。他形容，原材料上漲屬周期性問題，預計未來逐漸緩解，而晶片供應問題已逐步解決，吉利正為晶片尋找替代方案。

吉利今日收報26.05元，全日升2.6%。

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