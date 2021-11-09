吉利推首款電動卡車 與特斯拉Semi卡車相似
文章日期：2021年11月9日 20:05
據美國CNBC報道，吉利汽車（0175）母公司吉利控股宣布，計劃在2024年推出名為Homtruck（遠程星瀚） 的電動半掛式卡車，並主打國際市場。報道提及，這是試圖與特斯拉電動卡車Semi 較勁，吉利還計劃將自動駕駛技術引入商用車市場。
吉利旗下商用車集團的Farizon Auto近年擬進攻全球市場，Farizon首席執行官Mike Fan昨日接受訪問時表示，該款電動卡車目標是全球市場，新車瞄準歐洲、南韓、日本和北美地區。Homtruck將分為甲醇混合和純電動的車款，甲醇燃料電池是吉利多年來的重點技術。Mike Fan又表示，該款車亦將支援自動駕駛技術，並於2024年問世。
報道提及，吉利計劃分階段推出自動駕駛功能，預計在2026年推出先進系統的自動駕駛，2030年實現全自駕技術。Mike Fan則表示，深信自動駕駛的法規和標準目前正在形成。
同是電動車生產商的特斯拉，曾於2017年便宣布將推出首款電動卡車Semi ，惟目前量產進度持續延遲。特斯拉曾對此表示，受到供應鏈和電池供給問題，Semi電動卡車預期要到明年才能開始生產。
對於原材料上漲和晶片短缺問題，Mike Fan稱，原材料價格上漲正影響公司的產量和利潤率。他形容，原材料上漲屬周期性問題，預計未來逐漸緩解，而晶片供應問題已逐步解決，吉利正為晶片尋找替代方案。
吉利今日收報26.05元，全日升2.6%。
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