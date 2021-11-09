根據公告，現時永升在有線持股43.2%，鄭家純連同周企在永升持股高達86%，在有線持股相當於37.152%，已超越全面收購30%的門檻，因此需要提出是次技術全購，每股收購價為0.0264元，較停牌股價0.068元大幅折讓約61.2%。

以純官為首要約方在公告聲明不會加價。另有線已對永升發行兩批共7.68億元的長期可換股債券，永升表示無意處置之及行使，因此今次全購不會涵蓋該兩批長期可換股債券。今次全購要約連同購股權，最高價值為1.075億元而已。連同他向邱達昌及李思廉收購永升股份，今次他為首的要約人增購有線的總代價合共3.164億元。有線的股份，將於今早恢復買賣。

邱達昌及李思廉自2017年合作入股有線起，兩人至今已向有線合共投資約3.35億及2.19億元，惟兩人最終只能以1.48億及6090萬元退出，意味短短4年內，兩人分別蝕約1.88億元及1.58億元。鄭家純等要約人指出，無意對有線營運、業務及持續聘用僱員作重大變動，並會繼續現有業務。有線董事會將繼續審閱業務營運及財政狀況，在適當時作出管理決策，包括但不限於聘用其僱員及部署資產的決策。