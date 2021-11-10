道指曾跌最多0.71%，是10月27日後最大跌幅，當日跌幅為0.75%。標指曾跌最多0.66%，是10月11日後最大跌幅，當日跌幅為0.7%。納指曾跌最多0.91%，是10月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%，連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月12日。

道瓊斯工業平均指數收跌112點，跌幅0.31%，報36319點。標普500指數收跌16點，跌幅0.35%，報4685點。納斯達克綜合指數收跌95點，或0.6%，報15886點。

Visa跌3.22%，報213.39美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低46點，而家得寶升0.56%，報370.65元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報150.81元，升0.24%，谷歌母公司Alphabet收市報2978.37元，跌0.07%，亞馬遜收市報3576.23元，升2.5%，Facebook收市報335.37元，跌0.95%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報482點。德國DAX指數收跌0.04%，報16040點；法國CAC 40指數跌0.06%，報7043點；英國富時100指數收跌0.37%，報7274點。