港股ADR跌77點 夜期跌89點 美期亞股跌 領展、騰訊今放榜
文章日期：2021年11月10日 08:53
美股向下，港股ADR跌77點或0.31%，報24735點，即月恒指夜期跌89點，低水123點，報24690點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.49%，折合報466.26元；阿里巴巴（9988）跌0.7%，折合報155.99元；美團（3690）升0.12%，折合報270.72元；匯控（0005）跌0.7%，折合報45.23元；建行（0939）跌0.9%，折合報5.17元。
道期現跌0.146%；標期現跌0.13%；納期現跌0.14%。日股現跌0.22%，韓股現跌0.47%，澳股現升0.03%。
今日焦點股份可留意：
今日公布業績股份，包括，領展（0823）、騰訊（0700）。
京城佳業（2210）今上市，定價8.28元。
恒汽（0708）折讓19.89%配股籌5億。
鄭家純斥2.1億增持有線（1097），折讓逾六成向股東提全購。
內房旭輝（0884）「20供1」溢價供股，最多籌逾16.7億元。
花樣年（1777）：16億元到期債券未被要求即時償還。
力世紀（0860）：參展新一屆進博會，展示新跑車Apollo EVO。
修身堂（8200）上半年扭虧賺1424萬元，不派中期息。
德祥地產（0199）發盈喜，料半年虧轉盈錄純利不少於5億。
舜宇（2382）10月三大主要產品出貨量跌11%至27%。
港交所（0388）：擬推假期交易衍生產品，諮詢後冀明年4月推出。
中電（0002）2018發展計劃資本開支加碼31.52億。
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