恒指低開25點 京城佳業上市平開 有線升10% 花樣年跌50% 恒汽跌1%
文章日期：2021年11月10日 09:24
恒指今早低開25點或0.11%，報24787點，成交金額26億元；國指今早低開3點或0.04%，報8802點。恒生科技指數開市報6209點，跌0.21%。
藍籌27隻升，17隻下跌，16隻無升跌。李寧（2331）升1.99%，報94.6元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.08%，報469元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；舜宇（2382）跌2.48%，報197元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.45%，報83.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。
恒生科技指數成份股9隻升，12隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.09元，升1.38%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報237元，跌3.34%。
恒指、科指低於所有主要平均線，恒指最近為10天線(25067.18點)；同樣科指最近為10天線(6296.49點)。
永利澳門（1128）第三季虧損收窄，息稅前轉賺。開市報6.99元，無升跌。
今日公布業績股份，績前，領展（0823）開市報70元，升0.72%；騰訊（0700）開市報469元，升1.08%。
京城佳業（2210）今上市，定價8.28元。開市報8.28元，無升跌。
恒汽（0708）折讓19.89%配股籌5億。開市報3.52元，跌1.4%。
鄭家純斥2.1億增持有線（1097），折讓逾六成向股東提全購。開市報0.075元，升10.29%。
內房旭輝（0884）「20供1」溢價供股，最多籌逾16.7億元。開市報3.96元，升0.25%。
花樣年（1777）：16億元到期債券未被要求即時償還。創上市新低，見0.28元，開市報0.28元，跌50%。
力世紀（0860）：參展新一屆進博會，展示新跑車Apollo EVO。開市報0.54元，跌1.82%。
修身堂（8200）上半年扭虧賺1424萬元，不派中期息。無成交，報1.66元。
德祥地產（0199）發盈喜，料半年虧轉盈錄純利不少於5億。無成交，報1.02元。
舜宇（2382）10月三大主要產品出貨量跌11%至27%。開市報197元，跌2.48%。
港交所（0388）：擬推假期交易衍生產品，諮詢後冀明年4月推出。開市報462.8元，跌0.47%。
中電（0002）2018發展計劃資本開支加碼31.52億。開市報76.05元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見4.85元，開市報4.85元，升0.62%；合興（0047）創52周高，見0.076元，開市報0.076元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見6.95元，開市報6.95元，跌0.86%；花樣年（1777）創上市新低，見0.28元，開市報0.28元，跌50%。
異動股
上升異動股，包括，企展控股（1808）開市報0.09元，升13.92%；有線（1097）開市報0.075元，升10.29%；指尖悅動（6860）開市報0.199元，升8.74%；龍皇（8493）開市報0.097元，升5.43%；冠軍科技集團（0092）開市報0.111元，升5.21%；陸慶（8052）開市報0.042元，升5%；醫思醫療（2138）開市報13.04元，升2.52%；金斯瑞（1548）開市報30元，升2.39%；雅生活服務（3319）開市報21.7元，升2.36%；康德萊醫械（1501）開市報28.8元，升2.13%。
下跌異動股，包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.28元，開市報0.28元，跌50%；新東方（9901）開市報15.54元，跌6.5%；理想汽車（2015）開市報117元，跌5.72%；小鵬汽車（9868）開市報175元，跌5.1%；長城汽車（2333）開市報31.8元，跌3.49%；攜程集團（9961）開市報237元，跌3.34%；泰加保險（6161）開市報0.6元，跌3.23%；栢能集團（1263）開市報13元，跌2.99%；叙福樓（1978）開市報1.04元，跌2.8%；微創醫療機器人（2252）開市報56.45元，跌2.5%。
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