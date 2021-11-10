10月份工業生產者出廠價格(PPI)按年增長13.5%，高過預期的增長12.3%，9月份增長10.7%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，10月份，受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，CPI有所上漲。 PPI方面，受國際輸入性因素疊加國內主要能源和原材料供應偏緊影響，PPI漲幅有所擴大。

董莉娟解讀指，按月比較，CPI由上月持平轉為上漲0.7%。其中，食品價格由上月下降0.7%轉為上漲1.7%，影響CPI上漲約0.31個百分點，主要是鮮菜價格上漲較多。受降雨天氣、夏秋換茬、局部地區疫情散發及生產運輸成本增加等因素疊加影響，鮮菜價格上漲16.6%，影響CPI上漲約0.34個百分點，佔總漲幅近五成；隨著消費需求季節性增加，加之第二輪中央儲備豬肉收儲工作有序開展，豬肉價格自10月中旬起略有回升，全月平均仍下降2.0%，降幅比上月收窄3.1個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，主要是能源類產品價格上漲較多，其中汽油和柴油價格分別上漲4.7%和5.2%，合計影響CPI上漲約0.15個百分點，佔總漲幅兩成多；服務價格上漲0.1%，漲幅與上月相同。

按年比較，CPI上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。其中，食品價格下降2.4%，降幅比上月收窄2.8個百分點，影響CPI下降約0.45個百分點。食品中，豬肉價格下降44.0%，降幅收窄2.9個百分點；鮮菜價格由上月下降2.5%轉為上漲15.9%；淡水魚、雞蛋和食用植物油價格分別上漲18.6%、14.3%和9.3%。非食品價格上漲2.4%，漲幅擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約1.97個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲3.8%，漲幅擴大1.0個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲32.2%和35.7%；服務價格上漲1.4%，漲幅與上月相同。

PPI方面，按月上漲2.5%，漲幅比上月擴大1.3個百分點。其中，生產資料價格上漲3.3%，漲幅擴大1.8個百分點；生活資料價格由持平轉為上漲0.1%。國際原油價格波動上行，帶動國內石油相關行業價格上漲，其中石油開採業價格上漲7.1%，化學原料和化學製品製造業價格上漲6.1%，精煉石油產品製造業價格上漲5.8%，化學纖維製造業價格上漲3.5%，上述4個行業合計影響PPI上漲約0.76個百分點。煤炭供應偏緊，價格上漲較多，煤炭開采和洗選業價格上漲20.1%，煤炭加工業價格上漲12.8%，合計影響PPI上漲約0.74個百分點。部分高耗能行業產品價格上漲，非金屬礦物製品業價格上漲6.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲3.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲3.5%，上述3個行業合計影響PPI上漲約0.81個百分點。另外，燃氣生產和供應業價格上漲1.3%，黑色金屬礦採選業價格下降8.9%。

按年比較，PPI上漲13.5%，漲幅比上月擴大2.8個百分點。其中，生產資料價格上漲17.9%，漲幅擴大3.7個百分點；生活資料價格上漲0.6%，漲幅擴大0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，與上月相同。主要行業中，煤炭開采和洗選業價格上漲103.7%，漲幅擴大28.8個百分點；石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學纖維製造業、非金屬礦物製品業價格漲幅在12.0%—59.7%之間，擴大3.2—16.1個百分點。上述8個行業合計影響PPI上漲約11.38個百分點，超過總漲幅的八成。

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