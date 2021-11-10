港元現報7.7893元升值13點子，曾貶值最多4點子，報7.791元，亦曾升值最多21點子，報7.7885元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.03946%；1星期HIBOR跌0.11點子至0.04554%；2星期HIBOR升0.16點子至0.05393%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.35點子至0.1625%；6個月期HIBOR跌0.13點子至0.21661%；12個月期HIBOR升0.02點子至0.31804%。

美元指數現報94.031升值0.076點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報0.09113%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0213%，連續3日擴闊，利差是2021年11月03日後最高，當日差距為-0.0207%

對上一次連續3日擴闊，是2021年10月26日，當日利差報-0.02%。

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