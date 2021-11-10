港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 見近3個月高
文章日期：2021年11月10日 11:20
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升0.13點子至0.06982%。對上一次連升3日是10月26日，當日拆息報0.06703%。1個月HIBOR見8月24日後最高，當日報0.06982%。
港元現報7.7893元升值13點子，曾貶值最多4點子，報7.791元，亦曾升值最多21點子，報7.7885元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.03946%；1星期HIBOR跌0.11點子至0.04554%；2星期HIBOR升0.16點子至0.05393%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.35點子至0.1625%；6個月期HIBOR跌0.13點子至0.21661%；12個月期HIBOR升0.02點子至0.31804%。
美元指數現報94.031升值0.076點或0.08%。
美元1個月期LIBOR報0.09113%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0213%，連續3日擴闊，利差是2021年11月03日後最高，當日差距為-0.0207%
對上一次連續3日擴闊，是2021年10月26日，當日利差報-0.02%。
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