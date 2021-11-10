內地通脹創新高 恒指半日跌292點 北水轉流入 新股京城佳業跌2.5%
文章日期：2021年11月10日 12:09
內地CPI、PPI高過預期兼創新高，恒指今早低開25點後輕微倒升最多21點，其後急跌，低位跌331點，高低波幅354點。
恒指半日跌292點或1.18%，報24520點，成交金額652億元；國指跌96點或1.1%，報8709點。恒生科技指數收報6188點，跌0.54%。
藍籌6隻升，53隻下跌，1隻無升跌。騰訊（0700）升2.11%，收報473.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；蒙牛（2319）跌7.06%，收報45.4元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.33%，收報82.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低63點。
恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報23.7元，升3.72%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）見52周低25.5元，收報25.7元，跌4.81%。
恒指科指齊低於所有主要平均線，目前恒指最近為10天線(25040.53點)，科指最近為10天線(6294.41點)。
北水南下合計淨流入4.82億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出79.54億元人民幣，較上日增加275.98%，連續第4日流出，累計流出116.71億元。
標普下調世茂（0813）評級，連跌5日。收報8.95元，跌0.33%。
黃傑龍料安心出行或擴至全部食肆，餐飲股下跌，味千(中國)（0538）收報1.26元，跌2.33%；翠華控股（1314）創上市新低，見0.224元，收報0.226元，跌7%；大快活（0052）收報16.6元，跌0.95%；大家樂（0341）收報14.04元，跌0.28%；叙福樓（1978）收報1.02元，跌4.67%；稻香（0573）收報0.86元，跌3.37%；太興（6811）收報1.52元，跌2.56%；1957 & Co.（8495）收報0.425元，跌7.61%；譚仔國際（2217）收報3.45元，跌0.29%。
特斯拉股價急瀉。汽車股向下，吉利（0175）收報25元，跌4.03%；比亞迪（1211）收報294.8元，跌5.09%；廣汽集團（2238）收報7.31元，跌2.4%；東風集團股份（0489）收報7.08元，跌2.48%；長城汽車（2333）收報31.9元，跌3.19%；小鵬汽車（9868）收報168.6元，跌8.57%；五菱（0305）收報1.37元，跌4.86%；理想汽車（2015）收報112.7元，跌9.19%。
永利澳門（1128）第三季虧損收窄，息稅前轉賺。收報6.9元，跌1.29%。
今日公布業績股份，績前表現如下，領展（0823）收報69.05元，跌0.65%；騰訊（0700）收報473.8元，升2.11%。
京城佳業（2210）今上市，定價8.28元。收報8.07元，跌2.54%。
恒汽（0708）折讓19.89%配股籌5億。收報3.75元，升5.04%。
鄭家純斥2.1億增持有線（1097），折讓逾六成向股東提全購。收報0.087元，升27.94%。
內房旭輝（0884）「20供1」溢價供股，最多籌逾16.7億元。收報4.01元，升1.52%。
花樣年（1777）：16億元到期債券未被要求即時償還。創上市新低，見0.27元，收報0.355元，跌36.61%。
力世紀（0860）：參展新一屆進博會，展示新跑車Apollo EVO。收報0.53元，跌3.64%。
修身堂（8200）上半年扭虧賺1424萬元，不派中期息。收報1.66元，無升跌。
德祥地產（0199）發盈喜，料半年虧轉盈錄純利不少於5億。收報1.01元，跌0.98%。
舜宇（2382）10月三大主要產品出貨量跌11%至27%。收報205元，升1.49%。
港交所（0388）：擬推假期交易衍生產品，諮詢後冀明年4月推出。收報459元，跌1.29%。
中電（0002）2018發展計劃資本開支加碼31.52億。收報75.6元，跌0.59%。
破頂股表現
破頂股包括，微創醫療機器人（2252）創上市新高，見59.1元，收報57.05元，跌1.47%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.15元，收報1.12元，升7.69%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見6.3元，收報6.22元，升11.47%；栢能集團（1263）創上市新高，見13.64元，收報13.16元，跌1.79%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.88元，收報4.76元，跌1.24%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.16元，收報4.04元，跌0.74%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.074元，跌2.63%；創維集團（0751）創52周高，見5.73元，收報5.69元，升3.64%；九龍建業（0034）創52周高，見11.06元，收報10.66元，跌3.09%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見9.9元，收報10.12元，跌2.69%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.21元，收報3.23元，跌2.71%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.69元，收報4.76元，跌2.86%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.61元，收報3.66元，跌3.68%；德信服務（2215）創上市新低，見3.05元，收報3.05元，跌2.87%；榮萬家（2146）創上市新低，見6.9元，收報6.9元，跌1.57%；花樣年（1777）創上市新低，見0.27元，收報0.355元，跌36.61%；華南城（1668）創上市新低，見0.5元，收報0.51元，跌3.77%；中原建業（9982）創上市新低，見1.02元，收報1.04元，無升跌；雅居樂（3383）見52周低5.15元，收報5.18元，跌0.96%；時代中國（1233）見52周低4.33元，收報4.36元，跌4.39%；富力（2777）見52周低4.06元，收報4.1元，跌1.2%；金地商置（0535）見52周低0.7元，收報0.72元，跌1.37%；中駿集團（1966）見52周低2.14元，收報2.15元，跌2.27%。
醫療醫藥股破底，包括，雲頂新耀（1952）創上市新低，見36.45元，收報36.55元，跌1.62%；嘉和生物（6998）創上市新低，見8.31元，收報8.32元，跌2%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.53元，收報0.53元，跌1.85%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.07元，收報0.07元，跌6.67%。
內需股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.16元，收報1.17元，跌1.68%；高鑫零售（6808）創上市新低，見3.19元，收報3.28元，升1.86%；楓葉教育（1317）見52周低1.06元，收報1.07元，跌2.73%；中國燃氣（0384）見52周低17.32元，收報17.36元，跌5.45%；恒安（1044）見52周低38.65元，收報39元，升0.13%；中國飛鶴（6186）見52周低11.34元，收報11.44元，跌1.21%；H&H國際（1112）見52周低15.94元，收報16.12元，跌3.01%；統一企業中國（0220）見52周低6.14元，收報6.18元，跌1.44%。
其他破底股包括，翠華控股（1314）創上市新低，見0.224元，收報0.226元，跌7%；龍皇（8493）創上市新低，見0.085元，收報0.086元，跌6.52%；人瑞人才（6919）創上市新低，見8.51元，收報8.8元，升0.11%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.96元，收報0.96元，跌3.03%；金源米業（0677）見52周低0.52元，收報0.53元，跌1.85%；星島（1105）見52周低0.485元，收報0.5元，跌3.85%；眾安在綫（6060）見52周低25.5元，收報25.7元，跌4.81%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.02元，收報3.02元，跌1.31%；中國外運（0598）見52周低2.28元，收報2.3元，跌3.77%；粵運交通（3399）見52周低1.1元，收報1.11元，升0.91%；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.7元，跌1.41%；建行（0939）見52周低5.15元，收報5.16元，跌1.15%；潤泥（1313）見52周低5.95元，收報5.95元，跌2.3%；深圳控股（0604）見52周低1.73元，收報1.77元，跌3.28%；東亞（0023）見52周低11.86元，收報11.94元，跌2.45%。
異動股
上升異動股，包括，有線（1097）收報0.087元，升27.94%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見6.3元，收報6.22元，升11.47%；創夢天地（1119）收報6.01元，升9.47%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.15元，收報1.12元，升7.69%；衍生集團（6893）收報0.38元，升7.04%；洛陽玻璃（1108）收報11.08元，升6.74%；森松國際（2155）收報11.66元，升6.58%；聯眾（6899）收報0.55元，升5.77%；TCL電子（1070）收報4.44元，升5.71%；恒大汽車（0708）收報3.75元，升5.04%。
下跌異動股，包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.27元，收報0.355元，跌36.61%；世界華文媒體（0685）收報0.255元，跌22.73%；太陽國際（8029）收報0.72元，跌10%；理想汽車（2015）收報112.7元，跌9.19%；小鵬汽車（9868）收報168.6元，跌8.57%；依波路（1856）收報2.31元，跌8.33%；1957 & Co.（8495）收報0.425元，跌7.61%；理文化工（0746）收報8.29元，跌7.58%；新天綠色能源（0956）收報5.53元，跌7.53%；蒙牛（2319）收報45.4元，跌7.06%。
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