公司表示，收入創新高是由於世界各地對基因和診斷檢測服務的需求持續上升，包括環球旅客出入境逐步回復正常所推動對新型冠狀病毒的檢測需求所致。今年上半年採用Prenetics新型冠狀病毒檢測服務的客戶包括香港政府、香港國際機場、部分英國機場等。

今年9月，公司與新世界 （0017） 行政總裁鄭志剛私人持有的SPAC（特殊目的收購公司）Artisan (美：ARTAU) 簽訂的合併計畫預計將於下年第一季完成，現已向美國證監會提交了F-4表格的註冊申請書。交易完成後，合併後的公司（「PubCo」）證券預期將以股票代碼「PRE」在納斯達克進行交易。

公司預計今年全年的收入將超過之前早前預測的2.05億元，並預計2025年的總收入將超過6億美元。

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