領展會以內部資金及債務融資安排支付是項收購。根據領展截至2021年9月30日的財務狀況，交易完成後，領展的債務對資產總值比率將由21.6%上升至23.6%。

領展公布的兩項收購，其中之一為全購Apollo Luck，其持有位於香港柴灣嘉業街60號之柴灣物業，而ZF Land則持九龍紅磡寶來街50號之紅磡物業。Apollo Luck代價為27億元，而ZF Land為31.2億元，柴灣物業及紅磡物業之物業估值分別為29.62億元及31.19億元。

柴灣物業為9層高之倉庫大廈，總樓面面積約為438,351平方呎，已重訂用作4S全方位汽車服務大樓，設有汽車陳列室、汽車保養及維修中心、倉庫和相關辦公室之用途。紅磡物業為13層高之綜合用途停車場大廈，總樓面面積約為421,401平方呎，亦已重訂用作4S全方位汽車服務大樓，設有汽車陳列室、汽車保養及維修中心之用途，以及一個設有932個私人及公共泊車位之停車場。於落實各成交後，領展將（通過其特別目的投資工具）成為相關目標物業之唯一擁有人。

於落實成交後，領展將與租戶就目標物業訂立租約，由成交翌日起計為期五年（就柴灣物業而言，現有租約將於2022年6月30日屆滿），並附帶可由租戶行使之三次續租權，以重續連續以三年為期限的租約。根據柴灣物業租約，租金將為每月7,313,854元直至2022年6月30日，自2022年7月1日起則為每月7,935,000元，而根據紅磡物業租約，首年租金為每月7,962,000元，惟於每份租約期限內每年遞增4%，於成交翌日之每個周年日生效。

租戶為仁孚行有限公司，是梅賽德斯－奔馳於香港經營逾60年之獨家汽車經銷商。租戶為JardineMatheson全資擁有之附屬公司。梅賽德斯－奔馳香港有限公司目前亦為柴灣物業部分之租戶。

領展行政總裁王國龍表示，「對於集團這次成功收購兩幢坐落香港市區的物業，感到非常欣喜。該等物業由一間歷史悠久的知名商戶承租，相信是項收購能為集團帶來穩定的現金流及穩步上揚的租金收益。零售物業仍然是領展的核心業務，但正逐步增加其他具增長潛力的資產，以進一步優化我們的物業組合，並增強組合的抗逆力和生產力」。

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