領展58億向怡和購柴灣及紅磡兩物業 債務對資產比升至23.6%
文章日期：2021年11月10日 12:52
領展（0823）公布，收購位於香港的兩幢停車場╱汽車服務中心及倉庫大廈，總作價58.2億元。收購價較該等物業於2021年10月22日的估值總額60.81 億元折讓4.3%。賣家為Jardine Matheson集團(怡和)之成員。兩幢物業將全部出租予在香港獨家代理平治汽車的汽車經銷商仁孚行。
領展會以內部資金及債務融資安排支付是項收購。根據領展截至2021年9月30日的財務狀況，交易完成後，領展的債務對資產總值比率將由21.6%上升至23.6%。
領展公布的兩項收購，其中之一為全購Apollo Luck，其持有位於香港柴灣嘉業街60號之柴灣物業，而ZF Land則持九龍紅磡寶來街50號之紅磡物業。Apollo Luck代價為27億元，而ZF Land為31.2億元，柴灣物業及紅磡物業之物業估值分別為29.62億元及31.19億元。
柴灣物業為9層高之倉庫大廈，總樓面面積約為438,351平方呎，已重訂用作4S全方位汽車服務大樓，設有汽車陳列室、汽車保養及維修中心、倉庫和相關辦公室之用途。紅磡物業為13層高之綜合用途停車場大廈，總樓面面積約為421,401平方呎，亦已重訂用作4S全方位汽車服務大樓，設有汽車陳列室、汽車保養及維修中心之用途，以及一個設有932個私人及公共泊車位之停車場。於落實各成交後，領展將（通過其特別目的投資工具）成為相關目標物業之唯一擁有人。
於落實成交後，領展將與租戶就目標物業訂立租約，由成交翌日起計為期五年（就柴灣物業而言，現有租約將於2022年6月30日屆滿），並附帶可由租戶行使之三次續租權，以重續連續以三年為期限的租約。根據柴灣物業租約，租金將為每月7,313,854元直至2022年6月30日，自2022年7月1日起則為每月7,935,000元，而根據紅磡物業租約，首年租金為每月7,962,000元，惟於每份租約期限內每年遞增4%，於成交翌日之每個周年日生效。
租戶為仁孚行有限公司，是梅賽德斯－奔馳於香港經營逾60年之獨家汽車經銷商。租戶為JardineMatheson全資擁有之附屬公司。梅賽德斯－奔馳香港有限公司目前亦為柴灣物業部分之租戶。
領展行政總裁王國龍表示，「對於集團這次成功收購兩幢坐落香港市區的物業，感到非常欣喜。該等物業由一間歷史悠久的知名商戶承租，相信是項收購能為集團帶來穩定的現金流及穩步上揚的租金收益。零售物業仍然是領展的核心業務，但正逐步增加其他具增長潛力的資產，以進一步優化我們的物業組合，並增強組合的抗逆力和生產力」。
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