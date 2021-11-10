該行發表中國經濟2022年展望報告指，中國發生住房驅動的金融危機的機率較低，但相信內房已進入多年放緩的階段。認識到未來幾十年對住房的基本需求減弱，政策層現在正在採取行動使行業去槓桿化並避免未來無序調整的風險。高盛估計，住房對GDP增長的貢獻可能從2019年的+1個百分點變為2022至2025年的-1個百分點。

另外，雖然「新基建」和「綠色資本支出」將是未來幾年強勁增長的領域，但目前的規模尚小，不足以彌補房地產投資減慢所出現的空白。此外，該行認為傳統基建投資亦難以大幅反彈，因政策層的去槓桿化和去風險的理念將傳導到地方官員。該行預計投資對GDP增長的貢獻將下降，投資驅動型經濟將逐漸減弱。

由於北京冬季奧運會及中共二十大快將舉行，儘管疫苗接種率很高且醫療狀況有所改善，該行預計中國政府仍將實行「零感染」的抗疫政策，意味著明年的家庭消費將繼續但逐步復蘇。另一方面，該行預計中國的出口可能會進一步增長，但速度不會像今年般快，對經常帳盈餘和人民幣升值帶來支持。

報告又指，中美貿易戰和新冠病毒大流行的經驗很可能讓中國決策者相信，在增長方面，韌性比速度更重要。由於國家主席習近平的目標是明年獲得第三個任期，領導層似乎比以往更長遠地看待發展。在此背景下，該行認為中國經濟正在進入一個新體制，政策制定者接受以短期增長放緩換取長期經濟更具彈性。

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