該報引述債券從業人士指，上述座談會的召開，意味著房地產企業境內發債的相關政策會有所鬆動，近期將會有房企在公開市場發債融資，同時，銀行等機構投資者也會通過債券投資等方式重新為房企「輸血」，防止房企資金鏈進一步惡化。

自人民銀行、銀保監會於9月底召開房地產金融工作座談會以來，金融監管部門多次釋放房地產金融政策信號，引導房企融資環境逐步「解凍」，避免市場預期進一步惡化。

財聯社早前報道，中國銀行間市場交易商協會於11月9日舉行房地產企業代表座談會，據參會人士透露，招商蛇口、保利發展、碧桂園（2007）、龍湖集團（0960）、佳源創盛、美的置業（3990）等公司近期均有計劃在銀行間市場注冊發行債務融資工具。

銀河聯昌證券指，為避免房地產市場潛在的硬著陸，監管機構似乎希望進一步加強幫助開發商進行再融資以解決其短期流動性問題。如果消息屬實，中國奧園（3883）、雅居樂（3383）、融創（1918）、世茂（0813）、富力等因流動性問題股價受創最嚴重的開發商應該是受益最大的。

今日午間內房股大反彈，中國奧園暫彈11.43%、世茂暫彈8.57%、融創暫升7.67%、富力（2777）暫升5.54%、合景泰富（1813）暫升4.85%、建業地產（0832）暫升5.1%、旭輝（0884）暫升5.06%等。