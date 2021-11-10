大華銀行上季淨溢利61億創新高
文章日期：2021年11月10日 15:03
大華銀行今天公布，2021年第三季度主要受惠於穩健的貸款增長和持續的費用收入，同時所需的信貸撥備下降，淨溢利按季增長4%至10.5億新加坡元 （約61億港元），創下歷史新高。期內，信貸成本按季維持於20個基點，一級普通股本 （CET1）比率達13.5%。
季內，在穩健貸款增長的帶動下，淨利息收入增長9%，同時淨息差上升2個基點至1.55%。淨費用收入增長15%，所有活動均錄得增長，尤其是貸款相關、財富和資金管理以及信用咭費用方面。其他非利息收入下降5%至2.59億新加坡元（約15億港元），主要由於投資收益下降。成本收入比率改善0.9%個百分點至43.7%。由於去年採取預先提取一般撥備的做法，總撥備減少66%。
不良貸款比率（NPL）在1.5%，總信貸成本保持在20個基點。不良資產（NPA）覆比蓋率為106%或計入抵押品後265%。包括監管損失撥備儲備（RLAR）在內的一般撥備維持在履約貸款的1.0%。平均全貨幣流動性覆蓋比率（LCR）為138%和淨穩定資金比率（NSFR）為125%。貸存比率(LDR)保持在穩健的85.1%水平。
大華銀行副主席兼行政總裁黃一宗表示，近期的不確定因素仍然存在，各國邊境逐步重新開放將利好商業活動，仍看好大中華和東盟貿易走廊沿線的強勁表現。
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