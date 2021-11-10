中汽協：中國10月汽車銷量跌9.4%
文章日期：2021年11月10日 15:19
中國汽車工業協會公布，10月份對經銷商的汽車銷量為233.3萬輛，按年跌9.4%；乘用車銷量按年下降5.0%至201萬輛；新能源汽車銷量按年增長134.9%至38.3萬輛。首10個月汽車銷量累增6.4%，乘用車增8.8%，新能源汽車升176.6%。
中汽協表示，10月車規級芯片供應形勢稍好於三季度，汽車產銷繼續呈現恢復態勢，總體形勢有好轉跡象。新能源汽車產銷連創新高，月產銷已接近40萬輛水平，1-10月滲透率繼續提升至12.1%。同時，受海外市場恢復及新能源汽車出口增長的拉動，本月汽車出口也又一次刷新歷史記錄。
四季度，隨著宏觀經濟穩中向好發展，汽車消費需求仍然穩定。但是供給端仍存在不確定性，四季度芯片供貨逐步緩解將推動月產銷環比保持增長，但總體供應形勢仍然供不應求;各地有序用電、國內散點疫情增加了汽車產業潛在的產業鏈斷供風險；電費上漲、原材料價格持續高位加大企業成本壓力。綜合上述因素來看，全年汽車產銷量將比去年略有增長，但低於預期。
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