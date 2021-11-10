中汽協表示，10月車規級芯片供應形勢稍好於三季度，汽車產銷繼續呈現恢復態勢，總體形勢有好轉跡象。新能源汽車產銷連創新高，月產銷已接近40萬輛水平，1-10月滲透率繼續提升至12.1%。同時，受海外市場恢復及新能源汽車出口增長的拉動，本月汽車出口也又一次刷新歷史記錄。

四季度，隨著宏觀經濟穩中向好發展，汽車消費需求仍然穩定。但是供給端仍存在不確定性，四季度芯片供貨逐步緩解將推動月產銷環比保持增長，但總體供應形勢仍然供不應求;各地有序用電、國內散點疫情增加了汽車產業潛在的產業鏈斷供風險；電費上漲、原材料價格持續高位加大企業成本壓力。綜合上述因素來看，全年汽車產銷量將比去年略有增長，但低於預期。

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