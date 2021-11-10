「優先私人理財」、「優先理財」及全新客戶，提取稅貸達100萬元或以上，還款期12個月，實際年利率低至1.18%，「Premium理財」、樓宇按揭及出糧服務客戶提取同等稅貸金額，而還款期12個月，實際年利率低至1.75%。實際年利率不包括現金回贈。該行稅季「分期貸款」計劃貸款額可達250萬元或月薪18倍，以較低者為準。

若以打工仔一般借取20萬至40萬元稅貸，還款期12個月計，「優先私人理財」、「優先理財」及全新客戶實際年利率2.39%，「Premium理財」、樓宇按揭及出糧服務客戶實際年利率3.27%，一般客戶實際年利率4.04%。

渣打銀行（香港）香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，今年的稅貸計劃將配合該行積極吸納富裕客群的策略，透過稅季分期貸款加強服務這些客戶，為他們提供非常具競爭力的稅貸息率，讓他們可於稅季靈活運用資金，該行有信心今年的稅貸計劃可以帶動富裕客群業務的增長，亦可成功吸納優質新客戶。

比較其他大行，匯豐稅貸最低年息1.57厘，中銀香港（2388）稅貸最低年息1.6厘，兩者貸款額門檻相同，均要借150萬元才享最低年息。大行之中，暫仍以渣打的1.18厘最低，恒生（0011）則為1.35厘，門檻均為貸款額100萬元及還款期12個月。

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