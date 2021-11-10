調查數據顯示，62%受訪者表示有儲蓄習慣，按年下跌5個百分點，為2018年以來最低。近四成受訪者指儲蓄是為了應付不時之需，而逾四成沒有儲蓄習慣的市民則指，沒有收入是主要原因。市民每月平均儲蓄金額為6,600港元，比去年的7,000港元減少6%，連續兩年下跌，而且是近4年來最少，市民每月儲蓄中位數維持在5,000元。

當中，僅兩成有儲蓄習慣的受訪者表示有定下儲蓄目標，較去年大幅減少20個百分點，反映疫情持續兩年下，考驗香港人的儲蓄能力，亦令他們難以作出持續、穩定的儲蓄規劃。

調查顯示，港人就目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」評分為53.2分，略低於去年的54.8分。受訪者平均認為擁有約49萬港元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，與去年的50萬港元相若，而相比去年調查錄得的大幅下調不同，顯示疫情帶來的經濟跌幅已經緩和或漸趨穩定。

調查訪問了結婚15年或以下的人士，78%受訪的已婚人士表示有儲蓄的習慣，較整體數字高出16個百分點，他們每人每月平均的儲蓄金額約為8600港元，比一般市民高出約30%。同時，他們的儲蓄安全感評分略高於整體港人，達54.7分，並認為需要擁有約67萬港元的儲蓄才能獲得足夠「安全感」，較整體數字高出約37%。

調查發現，約三成結婚15年或以下的人士會與配偶定立共同的儲蓄目標；而要逹成共同儲蓄目標，丈夫的儲蓄比例一般較多，當中65%受訪者表示丈夫儲蓄的比例佔一半或以上，約四分之一受訪者更表示丈夫儲蓄佔七成或以上。同時，約40%受訪者表示共同儲蓄主要由妻子負責管理（37%），由丈夫管理或由雙方一起管理的比例則各佔22%。

存款保障委員會主席許敬文表示，疫情持續差不多兩年，對香港人的儲蓄能力及狀況的影響進一步浮現，導致自調查進行以來，多項指標均錄得新低，該會相信，有計劃、有目標的儲蓄習慣不但可應付不時之需，更可為未來的轉變作好準備，而今次調查亦顯示已婚人士比一般市民更積極儲蓄。

此外，調查發現，港人最普遍的儲蓄方法仍是銀行存款，逾七成人選擇，約近三成選擇投資及購買儲蓄保險等。

調查由存保會委託香港民意研究所，於9月1至21日期間，訪問1,006名18歲以上港人。

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