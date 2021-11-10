領展：在港物色收購遇不少競爭 早已留意投資倉庫物流物業機會
文章日期：2021年11月10日 15:42
領展（0823）今天宣布收購紅磡、柴灣停車場、倉庫大灣及汽車服務中心，集團執行董事兼行政總裁王國龍在視象記者會上表示，他們已留意了物流、倉庫及其他物業的收購機會一段時間，並擬不斷優化資產組合，提升抗跌力。集團亦會密切留意增加在內地、澳洲、新加坡及日本等不同的地方的投資機會，但是沒有鎖定特定比例，會投資多少在倉庫及物流物業，或海外佔比多少。
他指出，收購紅磡、柴灣物業，將會採取先售後租回的模式運作，租戶仁孚車行會長期租用有關物業，每年亦有規定加租的情況，領展會持有物業作長線投資。他們在收購時，會透過現有資源及借貸去融資，目前借貸比率非常健康。主席聶雅倫形容，在港物色收購機會遇到不少競爭，但是今次收購紅磡及柴灣物業，均符合他們的收購條件，同時有助未來分派進一步提升。領展亦會繼續留意政府的賣地計劃，待適當時候找來適當的夥伴去參與競投。就算他們不斷物色收購，亦不代表資產提升計劃會叫停。
在香港的零售租務方面，王國龍形容，領展的零售物業平均續租租金調整率上升至3.4%，出租率升至97.5%歷史新高，並新增逾300家新的店舖及食肆租客駐場。個別租客的生意更重回2019年新冠肺炎疫情前的水平，但是個別租戶仍然受到疫情拖累，因此他們會繼續對有需要的租客，提供支持。他亦肯定，政府推出的消費券，有助增加商場人流。
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