他指出，收購紅磡、柴灣物業，將會採取先售後租回的模式運作，租戶仁孚車行會長期租用有關物業，每年亦有規定加租的情況，領展會持有物業作長線投資。他們在收購時，會透過現有資源及借貸去融資，目前借貸比率非常健康。主席聶雅倫形容，在港物色收購機會遇到不少競爭，但是今次收購紅磡及柴灣物業，均符合他們的收購條件，同時有助未來分派進一步提升。領展亦會繼續留意政府的賣地計劃，待適當時候找來適當的夥伴去參與競投。就算他們不斷物色收購，亦不代表資產提升計劃會叫停。

在香港的零售租務方面，王國龍形容，領展的零售物業平均續租租金調整率上升至3.4%，出租率升至97.5%歷史新高，並新增逾300家新的店舖及食肆租客駐場。個別租客的生意更重回2019年新冠肺炎疫情前的水平，但是個別租戶仍然受到疫情拖累，因此他們會繼續對有需要的租客，提供支持。他亦肯定，政府推出的消費券，有助增加商場人流。

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