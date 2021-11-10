藍籌30隻升，27隻下跌，3隻無升跌。潤地（1109）升8.79%，收報31.55元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升4.22%，收報483.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻84點；蒙牛（2319）跌5.22%，收報46.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.56%，收報82.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低67點。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報24.9元，升8.97%；跌幅最大的是攜程（9961）收報240.2元，跌2.04%。

恒指跌至24481點，逼近保力加通道底(24479點)後反彈，但仍受制於10天線(25088.05點)。而科指未觸及保力加通道底，已反彈並升穿10天線(6310.58點)，上望20天線(6419.48點)及50天線(6400.61點)。

北水南下合計淨流入15.55億元，終止連續2日流出，淨流入金額是10月25日32.09億元後最多。南水北上合計淨流出118.1億元人民幣，較上日增加458.21%，連續第4日流出，累計流出155.27億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.81%，是11月4日後最大升幅，今高見25013.11點，是11月5日25049.37點後最高。今日收市價是11月4日後收市新高，連升2日，累計升232.37點，對上一次連升2日是10月25日。轉為陽燭。

科指曾升最多2.15%，是11月2日後最大升幅，今高見6355.5點，是11月4日6383.19點後最高。今日收市價，是11月4日後收市新高，連升2日，累計升155.96點，對上一次連升2日是10月18日。同時亦扭轉3連陰走勢，以陽燭收市。

國指曾升最多1.28%，是11月2日後最大升幅，高見8918.56點，是11月4日8953.12點後最高。今日收市價，是11月4日後收市新高，連升2日，累計升117.25點，對上一次連升2日是10月18日。同樣轉為陽燭。

午後消息股表現

恒馳5據報已開始試生產。恒汽（0708）折讓19.89%配股籌5億。收報3.6元，升0.84%。

許家印據報抵押山頂第二間大宅，首證用私產救恒大（3333）。收報2.37元，升3.04%。

中汽協：中國10月汽車銷量跌9.4%。吉利（0175）收報25.6元，跌1.73%；廣汽集團（2238）收報7.34元，跌2%；東風集團股份（0489）收報7.09元，跌2.34%；長城汽車（2333）收報32.8元，跌0.46%；北京汽車（1958）收報2.94元，升1.38%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.71元，跌1.72%；五菱（0305）收報1.38元，跌4.17%。

官媒指中國房企融資環境漸解凍，有內房短期內公開市場發債。內房反彈，世茂集團（0813）收報10.5元，升16.93%；融創（1918）收報15.88元，升14.91%；旭輝（0884）收報4.41元，升11.65%；合景泰富（1813）收報6.86元，升11%；新城發展（1030）收報6.14元，升10.04%；雅居樂（3383）見52周低5.15元，收報5.8元，升10.9%。

領展（0823）中期分派總額升14%，每基金單位分派159.59仙。領展58億向怡和購柴灣及紅磡兩物業，債務對資產比升至23.6%。領展：在港物色收購遇不少競爭，早已留意投資倉庫物流物業機會。收報70.4元，升1.29%。

今早及隔晚消息股表現

標普下調世茂（0813）評級，連跌5日。收報10.5元，升16.93%。

黃傑龍料安心出行或擴至全部食肆，餐飲股下跌，翠華控股（1314）創上市新低，見0.224元，收報0.228元，跌6.17%；叙福樓（1978）收報1.03元，跌3.74%；1957 & Co.（8495）收報0.44元，跌4.35%。部分逆市升，譚仔國際（2217）收報3.54元，升2.31%；富臨（1443）收報0.19元，升2.7%；大家樂（0341）收報14.18元，升0.71%。

特斯拉股價急瀉。新能源汽車股普跌，比亞迪（1211）收報299.4元，跌3.61%；小鵬汽車（9868）收報174.9元，跌5.15%；理想汽車（2015）收報117.2元，跌5.56%。

永利澳門（1128）第三季虧損收窄，息稅前轉賺。收報6.95元，跌0.57%。

今日公布業績股份，騰訊（0700）績前收報483.6元，升4.22%。

京城佳業（2210）今上市，定價8.28元。收報8.26元，跌0.24%。

鄭家純斥2.1億增持有線（1097），折讓逾六成向股東提全購。收報0.08元，升17.65%。

內房旭輝（0884）「20供1」溢價供股，最多籌逾16.7億元。收報4.41元，升11.65%。

花樣年（1777）：16億元到期債券未被要求即時償還。創上市新低，見0.27元，收報0.355元，跌36.61%。花樣年曾跌最多51.79%，創上市以來最大跌幅，低見0.27元，創上市新低

收市價計新低。

力世紀（0860）：參展新一屆進博會，展示新跑車Apollo EVO。收報0.53元，跌3.64%。

修身堂（8200）上半年扭虧賺1424萬元，不派中期息。收報1.68元，升1.2%。

德祥地產（0199）發盈喜，料半年虧轉盈錄純利不少於5億。收報1.02元，無升跌。

舜宇（2382）10月三大主要產品出貨量跌11%至27%。收報207元，升2.48%。

港交所（0388）：擬推假期交易衍生產品，諮詢後冀明年4月推出。收報464元，跌0.22%。

中電（0002）2018發展計劃資本開支加碼31.52億。收報75.8元，跌0.33%。

破頂股表現

破頂股包括，微創醫療機器人（2252）創上市新高，見59.1元，收報55.5元，跌4.15%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.29元，收報1.26元，升21.15%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見6.3元，收報6.22元，升11.47%；栢能集團（1263）創上市新高，見13.64元，收報13.02元，跌2.84%；Uju Holding（1948）創上市新高，見6.85元，收報6.7元，無升跌；東方表行集團（0398）創52周高，見4.88元，收報4.72元，跌2.07%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.16元，收報4.04元，跌0.74%；達力環保（1790）創52周高，見0.62元，收報0.62元，升3.33%；仁天科技控股（0885）停牌；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；創維集團（0751）創52周高，見5.73元，收報5.47元，跌0.36%；九龍建業（0034）創52周高，見11.06元，收報10.84元，跌1.45%；中國高精密（0591）停牌。

破底股方面

內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見9.9元，收報12.04元，升15.77%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.21元，收報3.48元，升4.82%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.69元，收報5.01元，升2.24%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.61元，收報3.8元，無升跌；德信服務（2215）創上市新低，見3.05元，收報3.09元，跌1.59%；榮萬家（2146）創上市新低，見6.8元，收報7.24元，升3.28%；花樣年（1777）創上市新低，見0.27元，收報0.355元，跌36.61%；宏安地產（1243）創上市新低，見0.078元，收報0.085元，跌3.41%；雅居樂（3383）見52周低5.15元，收報5.8元，升10.9%；時代中國（1233）見52周低4.33元，收報4.86元，升6.58%；富力（2777）見52周低4.06元，收報4.47元，升7.71%；金地商置（0535）見52周低0.7元，收報0.75元，升2.74%；中駿集團（1966）見52周低2.13元，收報2.3元，升4.55%。

醫療醫藥股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見6.4元，收報6.51元，跌5.92%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見36.45元，收報36.7元，跌1.21%；嘉和生物（6998）創上市新低，見8.3元，收報8.75元，升3.06%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.53元，收報0.54元，無升跌；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.07元，收報0.072元，跌4%；中國抗體（3681）見52周低2.7元，收報2.8元，升1.45%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.094元，收報0.094元，跌1.05%。

內需股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.16元，收報1.2元，升0.84%；高鑫零售（6808）創上市新低，見3.19元，收報3.35元，升4.04%；楓葉教育（1317）見52周低1.05元，收報1.1元，無升跌；中國燃氣（0384）見52周低17.24元，收報17.34元，跌5.56%；恒安（1044）見52周低38.65元，收報39.35元，升1.03%；中國飛鶴（6186）見52周低11.34元，收報11.82元，升2.07%。

本地股破底，包括，翠華控股（1314）創上市新低，見0.224元，收報0.228元，跌6.17%；龍皇（8493）創上市新低，見0.081元，收報0.082元，跌10.87%；金源米業（0677）見52周低0.52元，收報0.53元，跌1.85%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.64元，收報0.65元，跌1.52%；星島（1105）見52周低0.485元，收報0.5元，跌3.85%。

藍籌股破底，包括，友邦（1299）見52周低81.2元，收報82.55元，跌3.56%；建行（0939）見52周低5.15元，收報5.19元，跌0.57%。

其他破底股包括，華南城（1668）創上市新低，見0.5元，收報0.53元，無升跌；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.138元，收報0.142元，跌0.7%；中原建業（9982）創上市新低，見1.02元，收報1.09元，升4.81%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；人瑞人才（6919）創上市新低，見8.33元，收報8.55元，跌2.73%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.95元，收報0.96元，跌3.03%；光啟科學（0439）見52周低0.2元，收報0.209元，跌1.88%；眾安在綫（6060）見52周低25.5元，收報26.9元，跌0.37%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；南京熊貓電子股份（0553）見52周低2.99元，收報3.04元，跌0.65%；中國外運（0598）見52周低2.28元，收報2.36元，跌1.26%；粵運交通（3399）見52周低1.1元，收報1.1元，無升跌；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.71元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國環保科技（0646）收報0.41元，升24.24%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.29元，收報1.26元，升21.15%；有線（1097）收報0.08元，升17.65%；世茂集團（0813）收報10.5元，升16.93%；世茂服務（0873）創上市新低，見9.9元，收報12.04元，升15.77%；奧園（3883）收報2.43元，升15.71%；融創（1918）收報15.88元，升14.91%；創夢天地（1119）收報6.25元，升13.84%。

下跌異動股，包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.27元，收報0.355元，跌36.61%；世界華文媒體（0685）收報0.28元，跌15.15%；龍皇（8493）創上市新低，見0.081元，收報0.082元，跌10.87%；恒騰（0136）收報1.95元，跌9.3%；中港照相（1123）收報0.136元，跌8.11%；保利協鑫（3800）收報2.55元，跌7.94%；理文化工（0746）收報8.26元，跌7.92%；東勝旅遊（0265）收報0.047元，跌7.84%；澳洲成峰高教（1752）收報0.16元，跌7.51%；朗詩（0106）收報0.44元，跌7.37%；中廣核新能源（1811）收報6.23元，跌7.15%。

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