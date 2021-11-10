截至今年9個月，騰訊收入按年增加19%至4159.3億元，公司權益持有人應佔盈利按年增加29%至1298.64億元，non-IFRS盈利按年增加10%至989.08億元。

中央近期着力整頓手遊業，明確限制未成年人的遊戲時間。騰訊在今次季績再重申，通過行業的全面合規措施，顯著減少未成年人的遊戲時長及消費，營造更健康的遊戲環境。今年9月，未成年人在集團本土市場遊戲時長的佔比為0.7%，較去年同期6.4%顯著下降。月內，未成年人於本土市場遊戲流水的佔比為1.1%，亦較去年同期4.8%顯著下降。

早前有傳一張「60歲老人凌晨三時玩手遊《王者榮耀》」的相片惹來爭議，懷疑是「他人代過人臉」。騰訊亦回應，持續通過行業措施，打擊未成年人冒用成年人賬號的問題，例如升級了巡航系統以識別冒用賬號。

收入按業務劃分，增值服務業務收入按年增加8%至752億元。受到《王者榮耀》、《使命召喚手遊》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的推動，本土市場遊戲收入同比增長5%至336億元。國際市場遊戲收入增長20%至113億元。網絡廣告業務收入同比增長5%至225億元；金融科技及企業服務業務收入同比增長30%至433億元。

騰訊績前股價表現做好，今天收市升4.78%，報486元。

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