執行董事兼總裁高哲恒更形容，澳門政府尋求以伙伴的方向處事具現實性，他們已向政府表達其關注的地方，並在修法的諮詢過程中得到釐清。所有博彩公司承批人，均有類似的關注並已經反映出來，料會獲得政府認真考慮。他指出，公司和政府形同伙伴。他亦感受到，政府對區域性增加的競爭情況在意，並意欲維持穩定性，當局亦明白到他們作為商界有需要去再投資及持續發展，並感受到政府給予很多支持。在過程上，公司取得很多資訊，並非常有信心政府會以最佳利益去出發。

馬德承續稱，雖然他有意離任，但是會留任到2022年，確保公司穩定性及處理好重續賭牌事宜。至於在澳門的業務營運上，今年第三季度仍然受到疫情影響而面對挑戰，並且會在財政上確保遵守紀律，現時日均燒錢約210萬美元，手上仍有18億美元流動資金可供動用。

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