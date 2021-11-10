永利：博彩法諮詢具建設性 和政府形同伙伴
文章日期：2021年11月10日 17:06
永利澳門（1128）執行董事兼行政總裁馬德承昨晚在分析員會上回應分析員提問時指出，在澳門就《博彩法》進行修訂及諮詢，過程透明及具建設性，他對澳門的前景及公司的定位看好。當中有討論到有需要就業市場、澳門的穩定性及股東回報三者之間作出平衡。他認為這完全合符邏輯及合理。
執行董事兼總裁高哲恒更形容，澳門政府尋求以伙伴的方向處事具現實性，他們已向政府表達其關注的地方，並在修法的諮詢過程中得到釐清。所有博彩公司承批人，均有類似的關注並已經反映出來，料會獲得政府認真考慮。他指出，公司和政府形同伙伴。他亦感受到，政府對區域性增加的競爭情況在意，並意欲維持穩定性，當局亦明白到他們作為商界有需要去再投資及持續發展，並感受到政府給予很多支持。在過程上，公司取得很多資訊，並非常有信心政府會以最佳利益去出發。
馬德承續稱，雖然他有意離任，但是會留任到2022年，確保公司穩定性及處理好重續賭牌事宜。至於在澳門的業務營運上，今年第三季度仍然受到疫情影響而面對挑戰，並且會在財政上確保遵守紀律，現時日均燒錢約210萬美元，手上仍有18億美元流動資金可供動用。
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