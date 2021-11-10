文華東方推全球網上購物平台
文章日期：2021年11月10日 17:35
文華東方酒店公布，其發展全新的全球網上購物平台Shop M.O. ，提供品牌標誌性的精選奢華商品，涵蓋酒店寢具、獲獎無數的水療用品，以及集團旗下各大酒店推出的定製禮品，供賓客及粉絲選購。有關網上購物服務，會提供全球派送服務。平台上設有多個語言的禮賓服務，同時在美國、加拿大、歐洲和亞洲設有客戶服務中心和商品倉庫配合運作。
該公司指，在Shop M.O.可供選購的商品，包括床褥、被袋等床上用品、浴室和水療用品、芳香產品、包括M.O.特色禮品如與Orlebar Brown和Aquazzura合作推出的產品、為兒童而設的小粉絲專區如毛絨玩具等，甚至包括日本和服等酒店限定商品。
文華東方酒店集團品牌及體驗營銷高級副總裁Kristin Ruble表示：今次全新服務把文華東方酒店的時尚生活模式從酒店伸延至家居，並向對集團較陌生的客人，推介與眾不同的紡織品和設計，同時藉此為他們提供旅遊靈感，前往探索他們具標誌性的酒店。
資料顯示，該集團過往亦將業務線延伸，除了經營酒店業務，亦已經發展由其管理的管理式住宅，餐飲服務等不同業務線，增加新的收入來源。
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