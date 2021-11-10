OneDegree推數字資產保險 承保加密貨幣及NFT等產品
文章日期：2021年11月10日 18:04
虛擬保險公司OneDrgree公布，將推出數字資產保險，承保香港數字資產交易集團（HKbitEX）旗下的數字資產託管服務平台ON1ON，所託管的加密貨幣、證券型貨幣和NFT（非同質化代幣資產）資產，為首間提供數字資產保險的本地險商。
ON1ON平台擬於今年底至明年初推出，OneDegree已承諾承保最多1億美元的保額。保險承保數字資產平台，因為自然事件引致錢包實體損毀、網絡安全威脅如外部黑客攻擊或惡意軟件攻擊，以及員工盜竊如蓄意或不誠實行為，所導致的私鑰失竊及盜用而出現的損失。保額會以美元，而非虛擬貨幣釐訂，保費由託管平台支付，會按風險精準定價，平台會向客戶提供選擇，就是否需要保障繳交額外費用，該費用則視乎客戶所持有的資產、交易經驗等因素而定。
HKbitEX聯合創始人兼首席策略官盧廷匡表示，投資者最擔心投資數字資產會否遺失或被黑客偷竊，因此有數字資產保險，有助基金、家族辦公室等投資者進入虛擬資產市場。該行亦曾尋找本地傳統保險公司提供數字資產保險，不過礙於虛擬資產只有十餘年歷史而數據庫不足，加上安排技術團隊並不容易。OneDegree另有網上保安技術的業務，雙方較易合作，在討論八個月後推出該產品。
市場上另外只有英國Llyod's有提供數字資產保險產品，證監會就虛擬資產管理公司發牌，要求就數碼資產提供保險保障。OneDegree風險總監譚馨蕾指，數字資產保險缺乏傳統保險公司參與，全球只有少於1%的保險需求可以得到滿足。兩行計劃在年底建立智庫，包括保險公司、基金管理公司、數字資產機構、網 絡安全等，期望建立核保框架、監管等行業標準，擴大承保數字資產保險的市場。
記者：歐陽偉昉
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