證監會的調查發現，易芳芳於2016年2月底至4月12日期間，以千里眼控股股東代表的身分，就一項收購千里眼的建議與要約 人磋商時，獲得了有關收購建議的資料。 千里眼於2016年4月14日公布有關收購。

在2016年3月1日至4月12日期間， 易透過由危及黃持有的3個經紀帳戶買入千里眼股份。 這些帳戶全由易所控制，黃亦在有關收購公布之前，透過其交易帳戶買入千里眼股份。 透過這些帳戶最終買入的股份合共達2272萬股。

千里眼於2016年4月15日復牌後， 在2016年4月15日至5月20日期間， 上述交易帳戶共出售了1565萬股千里眼股份，合共獲利1290萬元。

證監會於2016年9月，根據《 證券及期貨條例》第213條對三人展開民事法律程序。 證監會於2017年1月向法庭取得臨時強制令，將易芳芳最多總值2590萬元的資產凍結，而危及黃則被命令須向法庭繳存合共1, 290萬元。

易在證監會展開調查後不久便離開香港。危及黃現居於中國內地， 並以視像會議的形式出席是次法庭聆訊。

在頒布裁決時，法庭信納， 應證監會申請頒令退還該等受質疑交易所涉及的非法利潤是可取的做 法。法庭亦指示證監會及被告人再次出席聆訊， 以就證監會尋求的濟助命令作出裁決。

證監會法規執行部執行董事魏建新先生表示， 法庭的裁決確認了證監會在展開法律程序時提出的指控。將這些交易還原才是正確及公平的做法， 以使無辜的投資者盡可能回復至他們進行交易之前的狀況。

證監會感謝中國證券監督管理委員會在本案中提供的協助。

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