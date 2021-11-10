希瑪與現有股東提供股東貸款3450萬

待交易完成後，希瑪眼科將向目標公司提供一筆股東貸款，金額為2070萬元，各名現有股東會根據於目標公司的股權比例提供股東貸款，金額合共1380萬港元，故此股東貸款總額為3450萬元。

股東貸款為免息，初步為期5年，其後按要求償還，惟須待目標公司大多數股東批准後，方告作實。交易完成後，希瑪眼科將會持有目標公司60%註冊股本，目標公司將成為本公司的間接非全資附屬公司，其財務業績將綜合入賬至本集團的財務業績。

視光師驗眼中心主要在香港從事經營眼科視光中心，公司分別在西環、北角、旺角及將軍澳經營四間眼科視光中心。

希瑪眼科董事表示，收購事項為本集團擴大在香港提供近視控制、眼科視光評估以及眼鏡及隱形眼鏡配鏡服務的良機，將補充集團的現有業務，將從該等眼科視光中心的客戶為集團的眼科診所網絡創造病人分流，並進一步擴大集團的服務網絡至香港的新增地點。

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