希瑪眼科1380萬元收購視光師驗眼中心60％股權
文章日期：2021年11月10日 20:55
希瑪眼科醫療（3309）發公告表示，公司、現有股東和視光師驗眼中心公司（目標公司）訂立投資協議。據協議，希瑪眼科已同意以收購價1380萬元收購視光師驗眼中心公司60%股權，以及公司與現有股東同意向目標公司提供股東貸款。
希瑪與現有股東提供股東貸款3450萬
待交易完成後，希瑪眼科將向目標公司提供一筆股東貸款，金額為2070萬元，各名現有股東會根據於目標公司的股權比例提供股東貸款，金額合共1380萬港元，故此股東貸款總額為3450萬元。
股東貸款為免息，初步為期5年，其後按要求償還，惟須待目標公司大多數股東批准後，方告作實。交易完成後，希瑪眼科將會持有目標公司60%註冊股本，目標公司將成為本公司的間接非全資附屬公司，其財務業績將綜合入賬至本集團的財務業績。
視光師驗眼中心主要在香港從事經營眼科視光中心，公司分別在西環、北角、旺角及將軍澳經營四間眼科視光中心。
希瑪眼科董事表示，收購事項為本集團擴大在香港提供近視控制、眼科視光評估以及眼鏡及隱形眼鏡配鏡服務的良機，將補充集團的現有業務，將從該等眼科視光中心的客戶為集團的眼科診所網絡創造病人分流，並進一步擴大集團的服務網絡至香港的新增地點。
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