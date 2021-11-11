道瓊斯工業平均指數收跌240點，跌幅0.67%，報36079點。標普500指數收跌38點，跌幅0.83%，報4646點。納斯達克綜合指數收跌263點，或1.67%，報15622點。

道指曾跌最多0.85%，是10月6日後最大跌幅，低見36009.5點，是11月4日35986.48點後最低。收市價是11月2日後收市新低。連跌2日，累計跌352.28點，對上一次連跌2日是10月11日，及連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月27日。

標指曾跌最多1.16%，是10月6日後最大跌幅，低見4630.86點，是11月3日4621.19點後最低。收市價是11月2日後收市新低，連跌2日，累計跌54.99點，對上一次連跌2日是10月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月27日。

納指曾跌最多2.16%，是10月4日後最大跌幅，低見15543.68點，是11月1日15470.82點後最低。收市價是11月1日後收市新低，連跌2日，累計跌359.65點，對上一次連跌2日是10月11日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是9月10日。

salesforce跌3.24%，報299.67美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低66點，而Visa升1.02%，報215.56元，貢獻道指14點。

科技股方面，蘋果收市報147.92元，跌1.91%，谷歌母公司Alphabet收市報2917.87元，跌2.03%，亞馬遜收市報3482.05元，跌2.63%，Facebook收市報327.64元，跌2.3%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.22%，報483點。德國DAX指數收漲0.18%，報16067點；法國CAC 40指數漲0.03%，報7045點；英國富時100指數收漲0.91%，報7340點。