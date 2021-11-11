彭博社於今早4時報道此消息，而於此報道前，德國數據服務機構DMSA稱未收到利息，並準備對恒大提起對破產訴訟。

市場早前一直在等待看恒大在30天寬限期結束前是否會支付總計1.481億美元的逾期利息。

曾是中國「巨無霸」的內房中國恒大被指已爆發境外債務違約。據投資了其三筆境外債的德國數據服務機構DMSA公布，恒大在本月10日再次未能向國際投資者支付債息，該公司投資的三筆恒大境外債均未獲兑付利息。DMSA正準備對恒大提起對破產訴訟，並呼籲全體恒大債券投資者加入其行列。

DMSA指出，恒大早已拖欠九月底到期的兩筆債息支付，三十日的寬限期已在10月結束，但在寬限期結束前不久，公眾及媒體被恒大已支付利息的謠言誤導了，並視為理所當然，只有DMSA 確認恒大違約等。

DMSA為了能夠作為債權人向該公司申請破產，其本身投資了恒大債券的三筆境外債，三筆債券均已於10月11日到期，分別為恒大發行他2022年到期9.5厘、2023年到期的10厘、2024年到期的10.5厘美元債，合共涉資1.4813億美元，債務30日寬限期在11月10日屆滿。DMSA的高級分析師Metzler亦指，到目前為止，其投資的債券仍未收到任何利息，隨着香港銀行今天營業時間結束，恒大的債券已確認違約。

Metzler又指，恒大隻要一隻債券違約，其他債券亦會觸發交㕚違約狀態，但這不會自動導致恒大集團破產，必須向法院提交破產申請，這可以由公司本身或公司一個或多個債權人來完成。DMSA正在準備對恒大提起破產訴訟，相信係數日間的事。他又指，在這方面公司已經與其他投資者進行了談判，並樂見有其他投資者加入該公司的行動小組。

早前，由於有指恒大已成功償還九月底到期的兩筆債息支付，加上近期恒大接連沽售恒騰（0136）及主席許家印將其兩間本港山頂布力徑的私人大宅相繼抵押，令市場仍憧憬恒大能再度渡過難關，支付今次三筆債券利息。加上內地先後傳來消息指，部分房企融資獲解凍，計劃短期內恢復在銀行間市場發債融資，以及部分央企、國企向監管建議調整「三道紅線」部分指標，放寬其作承債式收購，意味一眾民營內房可望向國企賣產套現，令內房板塊昨一片歌舞昇平。

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