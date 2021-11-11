港股ADR跌111點 夜期低水170點 騰訊ADR跌0.36% 安能物流上市
文章日期：2021年11月11日 08:59
美股向下，港股ADR跌111點或0.45%，報24884點，即月恒指夜期跌191點，低水170點，報24826點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.36%，折合報481.84元；阿里巴巴（9988）跌0.93%，折合報159.7元；美團（3690）跌0.39%，折合報276.33元；匯控（0005）跌0.58%，折合報45.04元；建行（0939）跌0.77%，折合報5.15元。
道期現跌0.061%；標期現升0.1%；納期現升0.23%。日股現升0.1%，韓股現跌0.61%，澳股現跌0.39%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括瑞聲（2018）、華虹半導體（1347）、中芯（0981）等。
安能物流（9956）上市，定價13.88元。
銀娛（0027）第三季息稅前按年扭虧，按季盈利減54%。
華爾街日報：中國考慮放寬房地產政策限制，助開發商賣產。留意內房股。
恒大（3333）已還三筆美元債逾期利息，避過違約。
希瑪眼科（3309）1380萬元收購視光師驗眼中心60％股權。
香港寬頻（1310）出售JOS新加坡及馬來西亞業務，涉資8700萬元。
中國限電拖累，丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷售按月跌7.4%。
騰訊（0700）non-IFRS盈利按年跌2%。
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