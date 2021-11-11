恒指低開140點 科指跌穿10天線 恒大升1.6% 騰訊跌1.1% 安能平開
文章日期：2021年11月11日 09:29
恒指今早低開140點或0.57%，報24856點，成交金額24億元；國指今早低開69點或0.78%，報8841點。恒生科技指數開市報6281點，跌1.08%。
藍籌11隻升，37隻下跌，12隻無升跌。藥明生物（2269）升2.69%，報106.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；阿里巴巴（9988）跌1.99%，報158元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。
恒生科技指數成份股5隻升，19隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報244元，升1.58%；跌幅最大的是百度（9888）開市報156元，跌3.29%。
恒指受制於10天線(25018.08點)，科指跌穿10天線(6294.19點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）開市報31.6元，跌0.63%；華虹半導體（1347）開市報46.35元，跌1.38%；中芯國際（0981）開市報23.75元，跌1.04%。
安能物流（9956）上市，定價13.88元。開市報13.88元，無升跌。
銀娛（0027）第三季息稅前按年扭虧，按季盈利減54%。開市報43.9元，無升跌。
華爾街日報：中國考慮放寬房地產政策限制，助開發商賣產。內房個別發展，合景泰富（1813）開市報6.93元，升1.02%；綠城中國（3900）開市報11.54元，跌2.2%；世茂集團（0813）開市報10.42元，跌0.76%；花樣年（1777）開市報0.37元，升4.23%。
恒大（3333）已還三筆美元債逾期利息，避過違約，DMSA較早前稱未收到利息。開市報2.41元，升1.69%。
希瑪眼科（3309）1380萬元收購視光師驗眼中心60％股權。無成交，報7.54元。
香港寬頻（1310）出售JOS新加坡及馬來西亞業務，涉資8700萬元。無成交，報9.72元。
中國限電拖累，丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷售按月跌7.4%。無成交，報11.08元。
騰訊（0700）non-IFRS盈利按年跌2%。開市報478元，跌1.16%。
異動股
上升異動股，包括，統一企業中國（0220）開市報6.75元，升6.47%；花樣年（1777）開市報0.37元，升4.23%；五菱（0305）開市報1.43元，升3.62%；復宏漢霖（2696）開市報26元，升3.17%；滔搏（6110）開市報9.41元，升2.95%；藥明生物（2269）開市報106.8元，升2.69%；融信中國（3301）開市報3.26元，升2.52%；亞洲水泥（0743）開市報6.22元，升2.47%；裕元工業（0551）開市報17.3元，升2.25%。
下跌異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.238元，跌4.8%；百濟神州（6160）開市報223.6元，跌3.87%；網上車市（1490）開市報0.76元，跌3.8%；雲遊控股（0484）開市報1.03元，跌3.74%；百度（9888）開市報156元，跌3.29%；康哲藥業（0867）開市報13.02元，跌3.13%；陽光紙業（2002）開市報1.68元，跌2.89%；匯賢（87001）見52周低1.4元，開市報1.4元，跌2.78%；翰森製藥（3692）開市報17.72元，跌2.64%。
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