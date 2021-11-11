港元現報7.7913元升值1點子，曾貶值最多9點子，報7.7923元，亦曾升值最多14點子，報7.79元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.03946%；1星期HIBOR升0.04點子至0.04589%；2星期HIBOR升0.21點子至0.05607%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.41點子至0.16661%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.21875%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.31946%。

美元指數現報94.973升值0.123點或0.13%。

美元1個月期LIBOR報0.08925%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0187%，連續4日擴闊，利差是2021年11月02日後最高，當日差距為-0.013%

對上一次連續4日擴闊，是2021年10月27日，當日利差報-0.0199%。

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