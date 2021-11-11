港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日 創近3個月高
文章日期：2021年11月11日 11:20
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升0.07點子至0.07054%，創8月20日後最高，當日報0.07268%。對上一次連升4日是2021年10月27日，當日拆息報0.06714%。
港元現報7.7913元升值1點子，曾貶值最多9點子，報7.7923元，亦曾升值最多14點子，報7.79元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.03946%；1星期HIBOR升0.04點子至0.04589%；2星期HIBOR升0.21點子至0.05607%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.41點子至0.16661%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.21875%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.31946%。
美元指數現報94.973升值0.123點或0.13%。
美元1個月期LIBOR報0.08925%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0187%，連續4日擴闊，利差是2021年11月02日後最高，當日差距為-0.013%
對上一次連續4日擴闊，是2021年10月27日，當日利差報-0.0199%。
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