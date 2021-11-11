恒指半日跌37點或0.15%，報24958點，成交金額705億元；國指跌3點或0.04%，報8907點。恒生科技指數收報6346點，跌0.06%。

藍籌32隻升，22隻下跌，6隻無升跌。中海外（0688）升5.06%，收報18.7元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升1.76%，收報57.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；創科實業（0669）跌3.1%，收報162.8元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.98%，收報469.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報27.4元，升5.38%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報57.15元，跌3.22%。

恒指10天線(25028.3點)得而復失。科指重上10天線(6300.67點)，受制於20天線(6426.8點)及50天線(6401.08點)。

北水南下合計淨流出8.48億元，終止連續1日流入。南水北上合計淨流入52.67億元人民幣，終止連續4日流出。

小米（1810）「雙11」兩小時 全渠道累計支付金額破150億人幣。收報20.55元，跌0.24%。

廣東省市監局召阿里（9988）、美團（3690）通報不公平競爭問題。阿里巴巴收報158.5元，跌1.67%；美團收報277.8元，升0.14%。

多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報31.9元，升0.31%；華虹半導體（1347）收報47.4元，升0.85%；中芯國際（0981）收報24.2元，升0.83%。

安能物流（9956）上市，定價13.88元。收報13.2元，跌4.9%。

銀娛（0027）第三季息稅前按年扭虧，按季盈利減54%。收報44.1元，升0.46%。

標普：中國地方政府土地銷售放緩將影響國企。國務院智庫：大型內房出事不會導致系統性問題。華爾街日報：中國考慮放寬房地產政策限制，助開發商賣產。內房向上，旭輝（0884）收報4.63元，升4.99%；禹洲（1628）收報0.87元，升4.82%；融創（1918）收報16.58元，升4.41%；世茂集團（0813）收報10.92元，升4%。藍籌內房方面，中海外（0688）收報18.7元，升5.06%；龍湖（0960）收報38.2元，升4.51%；潤地（1109）收報32.6元，升3.33%；碧桂園（2007）收報7.4元，升2.21%。

恒大（3333）已還三筆美元債逾期利息，避過違約，DMSA較早前稱未收到利息。收報2.5元，升5.49%。

希瑪眼科（3309）1380萬元收購視光師驗眼中心60％股權。收報7.49元，跌0.66%。

香港寬頻（1310）出售JOS新加坡及馬來西亞業務，涉資8700萬元。收報9.61元，跌1.13%。

中國限電拖累，丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷售按月跌7.4%。收報11.04元，跌0.36%。

騰訊（0700）non-IFRS盈利按年跌2%。收報469.2元，跌2.98%。

破頂股表現

破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.35元，收報1.3元，升3.17%；創維集團（0751）創52周高，見5.85元，收報5.8元，升6.03%；康師傅（0322）創52周高，見16.3元，收報15.98元，升2.83%。

破底股方面

破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見1.15元，收報1.22元，跌1.61%；德信服務（2215）創上市新低，見2.97元，收報3.06元，跌0.97%；京城佳業（2210）創上市新低，見7.38元，收報7.64元，跌7.51%；兆科眼科（6622）創上市新低，見6.33元，收報6.53元，升0.31%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見36.1元，收報38元，升3.54%；微泰醫療（2235）創上市新低，見26.55元，收報27元，跌11.48%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.137元，收報0.142元，無升跌；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.52元，跌1.89%；富臨（1443）見52周低0.17元，收報0.17元，跌10.53%；匯賢（87001）見52周低1.4元，收報1.43元，跌0.69%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.71元，無升跌；樂透互娛（8198）見52周低0.295元，收報0.295元，跌1.67%。

異動股

上升異動股，包括，希望教育（1765）收報1.53元，升18.6%；創勝集團醫藥（6628）收報55.6元，升12.32%；統一企業中國（0220）收報7.11元，升12.15%；騰盛博藥（2137）收報21.55元，升11.66%；通達（0698）收報0.29元，升11.54%；森松國際（2155）收報12.48元，升11.43%；看通集團（1059）收報0.64元，升10.34%；新東方在線（1797）收報4.78元，升9.63%；上海復旦（1385）收報25.2元，升9.09%；海昌海洋公園（2255）收報2.7元，升8.87%；澳洲成峰高教（1752）收報0.174元，升8.75%。

下跌異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報4.7元，跌24.44%；揚科集團（1460）收報0.57元，跌13.64%；微泰醫療（2235）創上市新低，見26.55元，收報27元，跌11.48%；富臨（1443）見52周低0.17元，收報0.17元，跌10.53%；維太創科（6133）收報0.3元，跌10.45%；陽光紙業（2002）收報1.57元，跌9.25%；聯眾（6899）收報0.51元，跌8.93%；匯安智能科技（8379）收報0.202元，跌8.18%；京城佳業（2210）創上市新低，見7.38元，收報7.64元，跌7.51%；君實生物（1877）收報42.4元，跌6.81%；康方生物（9926）收報42.05元，跌6.24%。

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