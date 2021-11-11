調查發現，市民對低於1,000萬樓價的升幅比1,000萬以上的較為樂觀，分別有36%及29%看升，可見市民對細價樓需要較高。有4%受訪者認為第三季是上車置業的好時機，回落至2019年水平。整體的置業意欲較首季及次季分別稍微下跌4及1個百分點至13%。不過，樓價升跌與買樓意欲未有直接關係。

結果亦反映，受訪者認為能合乎需要的樓價10年內升幅達115%，由2012年的270萬元上升至580萬元，未有樓的人士對未來10年能夠置業的信心自去年底下跌，僅18%有信心置業。在曾經置業的受訪者中，平均首置年齡為31歲，21至24歲的年輕一族則有最高置業興趣。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，住宅物業市場由上半年每月平均約7000宗回落至下半年的5000宗，是由於投資者在新冠疫情下提早入市，於上半年已消耗購買力，以致第三季的對樓價上升觀望比率下跌。她續指，今年樓價的升幅開始見頂，預料未來有7至10%調整，股市現況及美國聯儲局第四季減少買債將影響樓市，香港按揭息率跟隨美國加息調整。被問到上月施政報告最新提出北部都會計劃對樓市的影響，李貴莊指，計劃將提供90萬住宅供應，長遠增加香港房屋供應，但需時實現。而在未來數月通關復蘇，有望利好樓市。

調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2021年9月訪問超過500名香港市民。

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