此前有報道指，部分房企近期擬在銀行間市場發債，而且併購融資有可能不會計入「三條紅線」。瑞銀認為，這將為房企開啟新的融資渠道，加上容許國有房企收購同業資產，有利於房企整體流動性，特別是那些資金緊絀的開發商。

該行又指，以上舉措表明中國政府正在對開發商違約個案上升的情況做出反應，認為短期內可能會有更多支持性措施出台。

根據與房地產商的溝通，瑞銀認為，資金渠道和銷售收入將是關鍵。除了銀行間發債帶來幫助外，放鬆預售資金用途亦有助房企兌付離岸/在岸債務。一旦債券投資者看到房企有新的資金來源，離岸和在岸債市可能會復蘇，從而容許房企為其債務再融資。

瑞銀又指，隨著政策環境改善，融創中國（1918）和新城發展（1030）的股價可能會進一步走高。該行仍以華潤置地（1109）和龍湖（0960）為行業首選，指因公司擁有強勁的資產負債表和商場業務。

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