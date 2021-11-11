匯控子公司Serai 聚焦B2B平台業務 料年底用家增至2萬個
文章日期：2021年11月11日 14:27
匯豐控股（0005）全資持有的子公司Serai，行政總裁任偉銘（Vivek Ramachandran）表示，該公司現時集中於線上B2B平台業務，為1.7萬個來自110個國家的買家和供應商，提供供應鏈解決方案，使品牌及製造商能作出以數據驅動的風險管理決策，料今年底平台用家增至2萬個。該公司兩年前向中小企提供貸款，任表示，因應當時香港經濟環境，決定停止融資服務，而改為集中平台業務。
任偉銘表示，現時平台結合服裝行業供應鏈中參與者的數據，提供解決方案，向用家收取訂閱費用，明年平台結合的數據會慢慢擴展至性質相近的行業，有可能是紡織、鞋履行業。他指公司以香港為總部，有120名員工，計劃增聘25人。
Serai伙畢馬威中國今年8月就服裝行業的可持續性及透明度，調查訪問逾200名代表不同規模的品牌、零售商、供應商、生產商及採購代理的高層，亦與多家服裝品牌、生產商、協會及解決方案供應商深入訪談。調查結果顯示，66%服裝業內人士認為供應鏈透明度是非常重要的議題，但少於20%受訪者現時對其供應鏈有全面認知。僅15%受訪者表示，可完全循處理及生產工序追蹤到產品所用物料及配件的產地來源。
畢馬威中國消費品零售行業主管合伙人（亞太區）利安生（Anson Bailey）稱，時裝界需實踐可持續發展，消費者已可從不同途徑了解產品的環保表現，隨着透明度增加，企業需肩負更大社會責任。
記者：胡學能
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