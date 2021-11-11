滴滴調查傳將結束 擬年底重推App 滴滴回應後 科指仍升近2%
文章日期：2021年11月11日 14:59
路透社引述消息指，隨著監管機構結束對滴滴的調查，滴滴正準備在今年年底前在中國重新推出其應用程序。不過，滴滴其後回應彭博查詢時稱，消息只是傳聞，實際上沒有任何根據，並補充指，目前正配合網絡安全審查。報道傳出後，科指升幅擴大，即使滴滴回應後仍升近2.44%。
路透社報道指，預計政府將在12月前滴滴的處罰，消息指，滴滴已經預留100億元人民幣供繳納可能的罰款。
今年6月底，滴滴在美國上市幾天後，中國網信辦宣布，對滴滴展開調查，並下令該公司的App從中國的應用商店下架。早前有報道稱，監管機構對其海外上市表達關切，但滴滴執意在海外IPO，當局評估可能對滴滴施以前所未有的處罰。
科指曾升最多2.44%，是11月2日後最大升幅，高見6504.59點，是11月2日6532.05點後最高。現報6492.34元，升2.24%。暫連升3日，累計升298.36點，對上一次連升3日是10月19日。同時亦是連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月25日。
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