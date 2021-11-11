路透社報道指，預計政府將在12月前滴滴的處罰，消息指，滴滴已經預留100億元人民幣供繳納可能的罰款。

今年6月底，滴滴在美國上市幾天後，中國網信辦宣布，對滴滴展開調查，並下令該公司的App從中國的應用商店下架。早前有報道稱，監管機構對其海外上市表達關切，但滴滴執意在海外IPO，當局評估可能對滴滴施以前所未有的處罰。

科指曾升最多2.44%，是11月2日後最大升幅，高見6504.59點，是11月2日6532.05點後最高。現報6492.34元，升2.24%。暫連升3日，累計升298.36點，對上一次連升3日是10月19日。同時亦是連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月25日。

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