瑞銀：內房拖累明年中國經濟增長
文章日期：2021年11月11日 14:44
瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤在金管局舉辦的中國經濟研討會上表示，中國房地產市場下行拖慢內地經濟增長，過去廿年是經濟增長的引擎，但明年則預期有負面拖累。該行預期，明年內房銷售面積下跌10%，新開工面積下降10%至12%，房地產投資下降5%。目前該行預期明年中國經濟增長有5.4%，不過若房地產投資下跌達10%，則經濟增長則可能跌穿5%。
汪濤指出，內地房地產市場下跌，有基本和政策因素導致，而恒大（3333）事件只屬第三因素。她指出中國主力購買房屋年齡的人口在過去二十年減少，目前已沒有2015年的棚改貨幣化帶動需求，令房地產需求回到現實水平，城鎮化放慢和居民支付能力下降亦有影響。
政策方面，則有近年三條紅線等房企貸款和和按揭貸款限制，不過她指出政府希望房地產市場穩定發展，若樓市崩盤影響經濟穩定，則會放寬政策，因此認為政策不會容許樓市不會一直崩盤下跌。
相對上次2014年至2015年內房下跌周期，汪濤指出，今次庫存較低令下跌空間較少，而水泥建材的產能也較少，對其他行業的附帶影響較少。不過相對當時有棚改貨幣化帶動需求增長，因此也不認為內地房地產會快速反彈。瑞銀預期，內房銷售和新開工在今年第四季繼續下跌15%，明年首季按年下跌更大，按季會開始穩定，但及後不會有強烈反彈。
出席同一場合的美林大中華首席經濟學家及亞洲經濟研究主管喬虹，對明年中國經濟前景看法較保守，預期全年經濟增長為4%，今年預期為7.7%。她指出第三季中國經濟增長跌至4.9%，但當局也沒有推出降準減息等寬鬆政策刺激經濟，認為目前政府較着眼於共同富裕、減碳減排的中長期目標，高於短期經濟增長，而在明年中共二十大換屆前，政府對風險的容忍程度也較低，以防止風險為先。
瑞士信貸中國首席經濟學家王一則較為樂觀，認為明年中國經濟增長會有6.1%，預期在明年兩會召開前後，今年推出的監管框架將會成形，減少政策的不明朗，令投資者較為適應。他認為，目前房地產下行不會對經濟有系統性風險，房地產作為貸款抵押品，對金融系統相當重要，政策調控會避免出現系統性問題，另外中國房屋多建於80至90年代，因建築技術和物料問題可使用年期有限，房屋的翻修和重建，可衝緩勞動人口減少帶來對房地產市場的衝擊。