汪濤指出，內地房地產市場下跌，有基本和政策因素導致，而恒大（3333）事件只屬第三因素。她指出中國主力購買房屋年齡的人口在過去二十年減少，目前已沒有2015年的棚改貨幣化帶動需求，令房地產需求回到現實水平，城鎮化放慢和居民支付能力下降亦有影響。

政策方面，則有近年三條紅線等房企貸款和和按揭貸款限制，不過她指出政府希望房地產市場穩定發展，若樓市崩盤影響經濟穩定，則會放寬政策，因此認為政策不會容許樓市不會一直崩盤下跌。

相對上次2014年至2015年內房下跌周期，汪濤指出，今次庫存較低令下跌空間較少，而水泥建材的產能也較少，對其他行業的附帶影響較少。不過相對當時有棚改貨幣化帶動需求增長，因此也不認為內地房地產會快速反彈。瑞銀預期，內房銷售和新開工在今年第四季繼續下跌15%，明年首季按年下跌更大，按季會開始穩定，但及後不會有強烈反彈。

出席同一場合的美林大中華首席經濟學家及亞洲經濟研究主管喬虹，對明年中國經濟前景看法較保守，預期全年經濟增長為4%，今年預期為7.7%。她指出第三季中國經濟增長跌至4.9%，但當局也沒有推出降準減息等寬鬆政策刺激經濟，認為目前政府較着眼於共同富裕、減碳減排的中長期目標，高於短期經濟增長，而在明年中共二十大換屆前，政府對風險的容忍程度也較低，以防止風險為先。

瑞士信貸中國首席經濟學家王一則較為樂觀，認為明年中國經濟增長會有6.1%，預期在明年兩會召開前後，今年推出的監管框架將會成形，減少政策的不明朗，令投資者較為適應。他認為，目前房地產下行不會對經濟有系統性風險，房地產作為貸款抵押品，對金融系統相當重要，政策調控會避免出現系統性問題，另外中國房屋多建於80至90年代，因建築技術和物料問題可使用年期有限，房屋的翻修和重建，可衝緩勞動人口減少帶來對房地產市場的衝擊。