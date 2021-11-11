大市全日成交金額1363億元，較上日增加0.07%，是11月2日1460.12億元成交後最多；國指升137點或1.54%，報9048點。恒生科技指數收報6464點，升1.8%。

藍籌49隻升，10隻下跌，1隻無升跌。瑞聲（2018）升5.97%，收報33.7元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.8%，收報282.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；創科實業（0669）跌2.02%，收報164.6元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.24%，收報477.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報27.15元，升9.04%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報44.9元，跌4.47%。

北水南下合計淨流出28.03億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入86.1億元人民幣，終止連續4日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多1.31%，是11月2日後最大升幅，今高見25324.66點，是11月2日25639.66點後最高。今日收市報25247.99點，是10月29日後收市新高，當日報25377.24點。連升3日，累計升484.22點，對上一次連升3日是10月19日，並連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月25日。

科指曾升最多2.44%，是11月2日後最大升幅，今高見6504.59點，是11月2日6532.05點後最高。今日收市報6464.53點，是10月26日後收市新高，當日報6654.19點。連升3日，累計升270.55點，對上一次連升3日是10月19日，並連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月25日。

國指曾升最多1.85%，是11月2日後最大升幅，今高見9075.82點，是11月2日9091.38點後最高。今日收市報9048.39點，是10月28日後收市新高，當日報9052.7點。連升3日，累計升254.66點，對上一次連升3日是10月19日，並連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月4日。

午後消息股表現

國泰（0293）：收緊機組人員防疫限制措施將衝擊香港供應鏈。收報7.28元，跌1.36%。

雙11京東（9618）累計下單金額逾3114億人幣。收報313.4元，升1.75%。

TOMO Holdings（6928）伙中移動香港，拓車聯網及智能汽車相關業務。收報3.98元，升12.11%。

瑞聲（2018）第三季純利跌57%，遠遜預期，收入、毛利率均低過預測。收報33.7元，升5.97%。

華虹半導體（1347）第三季多賺1.87倍 銷售收入再創新高。收報44.9元，跌4.47%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）「雙11」兩小時，全渠道累計支付金額破150億人幣。收報21.05元，升2.18%。

廣東省市監局召阿里（9988）、美團（3690）通報不公平競爭問題。收報163.2元，升1.24%。

多間公司公布業績，中芯國際（0981）績前收報23.5元，跌2.08%。

安能物流（9956）上市，定價13.88元。收報13.48元，跌2.88%。

銀娛（0027）第三季息稅前按年扭虧，按季盈利減54%。收報44.4元，升1.14%。

標普：中國地方政府土地銷售放緩將影響國企。國務院智庫：大型內房出事不會導致系統性問題。華爾街日報：中國考慮放寬房地產政策限制，助開發商賣產。內房向上，合景泰富（1813）收報7.47元，升8.89%；融創（1918）收報17.22元，升8.44%；龍光地產（3380）收報8.5元，升9.25%；奧園（3883）收報2.72元，升11.93%；旭輝（0884）收報4.96元，升12.47%。

恒大（3333）已還三筆美元債逾期利息，避過違約，DMSA較早前稱未收到利息。收報2.53元，升6.75%。

希瑪眼科（3309）1380萬元收購視光師驗眼中心60％股權。收報7.65元，升1.46%。

香港寬頻（1310）出售JOS新加坡及馬來西亞業務，涉資8700萬元。收報9.6元，跌1.23%。

中國限電拖累，丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷售按月跌7.4%。收報11.5元，升3.79%。

騰訊（0700）non-IFRS盈利按年跌2%。收報477.6元，跌1.24%。

破頂股表現

破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.38元，收報1.36元，升7.94%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.18元，收報4.15元，升2.72%；達力環保（1790）創52周高，見0.62元，收報0.62元，無升跌；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；創維集團（0751）創52周高，見6.15元，收報6.11元，升11.7%；康師傅（0322）創52周高，見16.3元，收報16.04元，升3.22%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見1.15元，收報1.23元，跌0.81%；德信服務（2215）創上市新低，見2.97元，收報3.07元，跌0.65%；京城佳業（2210）創上市新低，見7.38元，收報7.4元，跌10.41%。

醫療醫藥股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見6.33元，收報6.56元，升0.77%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見36.1元，收報38.9元，升5.99%；微泰醫療（2235）創上市新低，見26.55元，收報28.65元，跌6.07%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.48元，收報0.51元，跌5.56%。

其他破底股包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.137元，收報0.14元，跌1.41%；光啟科學（0439）見52周低0.2元，收報0.208元，跌0.48%；維他奶（0345）見52周低17.7元，收報17.86元，跌0.78%；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.53元，無升跌；富臨（1443）見52周低0.17元，收報0.182元，跌4.21%；匯賢（87001）見52周低1.4元，收報1.43元，跌0.69%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.72元，升1.41%；樂透互娛（8198）見52周低0.29元，收報0.29元，跌3.33%；永旺（0984）見52周低1.4元，收報1.44元，升0.7%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌；中譽集團（0985）見52周低1.23元，收報1.23元，跌7.52%。

異動股

上升異動股，包括，希望教育（1765）收報1.58元，升22.48%；創勝集團醫藥（6628）收報59.6元，升20.4%；世界華文媒體（0685）收報0.335元，升19.64%；通達（0698）收報0.31元，升19.23%；騰盛博藥（2137）收報22.1元，升14.51%；新東方在線（1797）收報4.98元，升14.22%；統一企業中國（0220）收報7.23元，升14.04%；海昌海洋公園（2255）平上市高位2.8元，收報2.8元，升12.9%；旭輝（0884）收報4.96元，升12.47%；TOMO Holdings（6928）收報3.98元，升12.11%；奧園（3883）收報2.72元，升11.93%。

下跌異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報4.62元，跌25.72%；揚科集團（1460）收報0.57元，跌13.64%；聯眾（6899）收報0.49元，跌12.5%；京城佳業（2210）創上市新低，見7.38元，收報7.4元，跌10.41%；有線（1097）收報0.072元，跌10%；中譽集團（0985）見52周低1.23元，收報1.23元，跌7.52%；君實生物（1877）收報42.1元，跌7.47%；中國環保科技（0646）收報0.38元，跌7.32%；康方生物（9926）收報41.7元，跌7.02%；微泰醫療（2235）創上市新低，見26.55元，收報28.65元，跌6.07%；信達生物（1801）收報75.3元，跌6.05%。

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