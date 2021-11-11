新地簽首筆可持續發展表現掛鈎貸款涉值86.5億
文章日期：2021年11月11日 16:52
新鴻基地產（0016）（新地）今天與八家主要的國際及本地銀行，簽署首筆與可持續發展表現掛鈎的貸款協議；是項四年期俱樂部貸款獲得超額認講，總貸款額達86.5億元，是香港地產業界中最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。是項貸款由新鴻基地產（金融服務）簽署，由新地作擔保。貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為四年。貸款款項將用作集團日常營運資金，以及支持現正進行的可持續發展工作。
該集團指，由於銀行對是項貸款反應熱烈，貸款金額由原來的30億元大增至86.5億元。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，這項貸款為新地的可持續發展道路確立另一個里程碑，讓他們擁有更多資源，為持份者以至整個社會帶來長遠價值，並展示了集團一直努力推進可持續發展工作。
中國銀行（香港）、星展銀行及滙豐銀行共同擔任是項貸款的可持續發展顧問，負責就可持續發展表現目標的相關事宜，向新地提出意見。其餘安排貸款的銀行包括瑞穗銀行、三菱UFJ銀行、中國農業銀行、三井住友銀行及恒生銀行。根據貸款協議，當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時，可獲得貸款利率折扣。預設的可持續發展表現目標包括，達成減低電力消耗強度的年度目標、取得的標普全球ESG評分持續上升，及繼續成為「恒生可持續發展企業指數」成份股，並取得特定評級。
其他報道
恒指升251點科指升1.8% 見逾2周收市高 升穿多條平均線 北水轉流出
滴滴調查傳將結束 擬年底重推App 滴滴回應後 科指仍升近2%