該集團指，由於銀行對是項貸款反應熱烈，貸款金額由原來的30億元大增至86.5億元。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，這項貸款為新地的可持續發展道路確立另一個里程碑，讓他們擁有更多資源，為持份者以至整個社會帶來長遠價值，並展示了集團一直努力推進可持續發展工作。

中國銀行（香港）、星展銀行及滙豐銀行共同擔任是項貸款的可持續發展顧問，負責就可持續發展表現目標的相關事宜，向新地提出意見。其餘安排貸款的銀行包括瑞穗銀行、三菱UFJ銀行、中國農業銀行、三井住友銀行及恒生銀行。根據貸款協議，當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時，可獲得貸款利率折扣。預設的可持續發展表現目標包括，達成減低電力消耗強度的年度目標、取得的標普全球ESG評分持續上升，及繼續成為「恒生可持續發展企業指數」成份股，並取得特定評級。

其他報道

華潤置地首十個月銷售金額增15%

恒指升251點科指升1.8% 見逾2周收市高 升穿多條平均線 北水轉流出

穆迪：中國地方政府的土地出讓收入明年或萎縮

陽光城母公司據報提議延遲兌付理財產品

保利發展註冊銀行間市場發債 股價大升一成漲停

國泰：收緊機組人員防疫限制措施將衝擊香港供應鏈

雙11京東累計下單金額逾3114億人幣

滬指以近日中高位收市 兩市成交額11502億人幣

滴滴調查傳將結束 擬年底重推App 滴滴回應後 科指仍升近2%