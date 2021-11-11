價格方面，9月份本港商品整體出口價格及進口價格分別按年上升6.6%及8%。首9個月，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升4.1%及4.2%。

月內，輸往台灣（38.6%）、印度（23.1%）、美國（13.1%）及日本（12.0%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。同時，輸往內地的整體出口貨量亦上升1.3%。輸往台灣（10.6%）、內地（9.4%）、印度（4.2%）及日本（0.8%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往美國的整體出口價格下跌0.1%。

進口單位價格和貨量方面，來自內地（20.2%）、韓國（19.7%）、新加坡（11.7%）及日本（10.9%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。同時，來自台灣（5.6%）的進口貨量亦上升。來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣（17.8%）、韓國（17.3%）、新加坡（9.1%）、內地（7.4%）及日本（1.7%）。

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