港9月份商品出口價格升6.6%
文章日期：2021年11月11日 17:09
統計處公布，今年9月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升9.3%及15%。首9個月計，商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升22.3%及21.5%。
價格方面，9月份本港商品整體出口價格及進口價格分別按年上升6.6%及8%。首9個月，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升4.1%及4.2%。
月內，輸往台灣（38.6%）、印度（23.1%）、美國（13.1%）及日本（12.0%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。同時，輸往內地的整體出口貨量亦上升1.3%。輸往台灣（10.6%）、內地（9.4%）、印度（4.2%）及日本（0.8%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往美國的整體出口價格下跌0.1%。
進口單位價格和貨量方面，來自內地（20.2%）、韓國（19.7%）、新加坡（11.7%）及日本（10.9%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。同時，來自台灣（5.6%）的進口貨量亦上升。來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣（17.8%）、韓國（17.3%）、新加坡（9.1%）、內地（7.4%）及日本（1.7%）。
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