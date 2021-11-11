根據集團公告，期內收入回復至2019疫情前水平，可比門店銷售額較前年同期增加1%，受惠於關閉實體店及退出網上減價活動的策略，大幅令產品轉為以正價銷售，正價貨品銷售錄得18%增幅。按地區劃分，美國正價貨品銷售增長近一倍，南韓增近80%，中國則受礙於當地廣泛地區封城以及8月份極端天氣，惟仍增長超過40%。

Burberry表示，目前集團擁有15家新概念門店吸引高消費顧客，計劃於下年年底增至50家，對中期目標指引維持不變，預計收入將錄得高單位數增長及利潤率顯著提升。被問到中國近期推出「共富」政策的影響，集團在會上表示，有關政策不會對集團造成打擊，強調中國第二季貨品銷售與第一季相約，仍有一定增長潛力。

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