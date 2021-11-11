瑞聲︰上季光學業務需求減弱 料今季恢復正常
文章日期：2021年11月11日 18:50
瑞聲（2018）投資者關係經理黃美娟於業績記者會上表示，季內受海外疫情影響及晶片短缺影響供應鏈，有部分客戶取消或推遲部分機型的訂單，需求明顯減弱，拖累業績表現。黃美娟指出，隨著晶片供應緩解及訂單量恢復，預計光學業務中塑膠鏡頭及光學模組今季出貨量將可恢復至正常水平。
問及中國限電措施對工廠生產的影響， 首席財務官郭丹表示， 限電措施對生產的影響很少， 至於電價上調亦只會影響毛利率不到0.5%。郭丹又指，越南工廠已全面恢復正常生產。董事總經理莫祖權則表示，毛利率是集團長期關注的問題，全球疫情因素影響生產，對毛利率的影響只是周期性問題，要提升毛利率關鍵是產品的定位，和持續需求的穩定性。莫祖權又表示，公司在智能手機的微型機械技術的提升，應用在其他領域業務上，是長遠推動新領域的發展。
瑞聲季內收購東陽精密機器（昆山）公司，黃美娟表示，對方屬筆記本及平板電腦精密結構件供應商，主要為歐美客戶提供設計，收購對方有助集團增強在精密結構件方面的生產能力，和擴大客源。黃美娟又透露，公司目標將非智能手機業務佔精密結構件收入比例提升至15%以上。
對於連續兩季度盈利能力受壓，加上多個收購項目，資金儲備方面，郭丹表示，公司資金充足，於上半年發售的10年期美元債券， 為公司長遠提供充足資金，未來對收購持開放態度，若有公司業務有助推動瑞聲技術上、獲客上能快迅增長，以及與公司長期策略相似，亦會考慮。
記者：陳麗歡
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