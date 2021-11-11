問及中國限電措施對工廠生產的影響， 首席財務官郭丹表示， 限電措施對生產的影響很少， 至於電價上調亦只會影響毛利率不到0.5%。郭丹又指，越南工廠已全面恢復正常生產。董事總經理莫祖權則表示，毛利率是集團長期關注的問題，全球疫情因素影響生產，對毛利率的影響只是周期性問題，要提升毛利率關鍵是產品的定位，和持續需求的穩定性。莫祖權又表示，公司在智能手機的微型機械技術的提升，應用在其他領域業務上，是長遠推動新領域的發展。

瑞聲季內收購東陽精密機器（昆山）公司，黃美娟表示，對方屬筆記本及平板電腦精密結構件供應商，主要為歐美客戶提供設計，收購對方有助集團增強在精密結構件方面的生產能力，和擴大客源。黃美娟又透露，公司目標將非智能手機業務佔精密結構件收入比例提升至15%以上。

對於連續兩季度盈利能力受壓，加上多個收購項目，資金儲備方面，郭丹表示，公司資金充足，於上半年發售的10年期美元債券， 為公司長遠提供充足資金，未來對收購持開放態度，若有公司業務有助推動瑞聲技術上、獲客上能快迅增長，以及與公司長期策略相似，亦會考慮。

記者：陳麗歡

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