中芯上季多賺25% 調高全年收入增長目標至39%
文章日期：2021年11月11日 20:21
中芯國際（0981）公布第三季業績，期內純利按年上升25.3%至3.21億美元，不過因為今年第二季處置子公司獲得一次性收益，按季比較則下跌53.3%。第三季中芯收入為14.15億美元，按年上升30.7%，按季則上升5.3%，期內毛利率為33.1%，按年上升8.9個百分點，按季則上升3個百分點，期內的銷售收入和毛利率皆創新高。
中芯公布第四季業績指引，預期期內收入按季增長11%至13%，毛利率則介於33%至35%，較第三季略高。中芯表示，第四季將繼續保持成長勢頭，基於前三個季度的業績和四季度指引，公司全年銷售收入增長目標進一步上調到39%左右，毛利率目標維持在30%左右。
展望明年，該行認為市場整體景氣度依然向好，公司産能未可滿足客戶需求的情況，預計將持續至明年全年。在今年快速成長的基礎上，明年公司收入成長預計將不低於行業平均水平。
收入結構方面，期內中芯最先進，包括14納米製造的FinFET和28納米製程，收入佔比為18.2%，較次季的提高3.7個百分點。55和65納米製程佔收入28.5%，為營收佔比最重部分，比重較上季降1.4個百分點。中芯第三季的研究及開發開支為1.67億美元，按年上升5.6%，按季多升17%，主要由於研發活動增加。
中芯指，自被美國列入「實體清單」以來，該行生產面臨巨大挑戰，不過目前生産連續性已經基本穩定，成熟工藝擴産有序推進，整體擴産進度如期達成，先進工藝業務亦穩步提升。從第二季開始，針對産能緊張問題，進一步明確産能分配策略，解决芯片短缺問題。
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