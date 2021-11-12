道瓊斯工業平均指數收跌158點，跌幅0.44%，報35921點。標普500指數收漲2點，升幅0.06%，報4649點。納斯達克綜合指數收漲81點，或0.53%，報15704點。

道指曾跌最多0.46%，低見35915.27點，是11月3日。收市報35921.23點，是11月1日後收市新低，連跌3日，累計跌510.99點，對上一次連跌3日是10月12日，同時亦是連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月12日。

標指曾升最多0.38%，是11月5日後最大升幅，高見4664.55點，是11月10日4684.85點後最高。今日收市報4649.27點，是11月9日後收市新高，當日報4685.25點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月12日。

納指曾升最多0.93%，是11月4日後最大升幅，高見15768.03點，是11月10日15867.24點後最高。今日收市報15704.28點，是11月9日後收市新高。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是9月13日。

迪士尼跌7.07%，報162.11美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低81點，而salesforce，升1.1%，報302.98元，貢獻道指21點。

科技股方面，蘋果收市報147.87元，跌0.03%，谷歌母公司Alphabet收市報2915.33元，跌0.08%，亞馬遜收市報3472.5元，跌0.27%，Facebook收市報327.74元，升0.03%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.32%，報485點。德國DAX指數收漲0.1%，報16083點；法國CAC 40指數漲0.21%，報7059點；英國富時100指數收漲0.6%，報7384點。