港股ADR升156點 夜期高水172點 新秀麗、譚仔業績 鴻承上市
文章日期：2021年11月12日 08:50
美股向上，港股ADR升156點或0.62%，報25404點，即月恒指夜期升219點，高水172點，報25420點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.9%，折合報486.69元；阿里巴巴（9988）升0.18%，折合報163.49元；美團（3690）升2.35%，折合報289.05元；匯控（0005）跌0.6%，折合報45.18元；建行（0939）跌0.18%，折合報5.22元。
道期現升0.234%；標期現升0.25%；納期現升0.34%。日股現升1.01%，韓股現升0.88%，澳股現升1.03%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括新秀麗（1910）、譚仔國際（2217）。
鴻承環保科技（2265）上市，定價1.02元。
海底撈（6862）折讓7.97%配股，籌23億。
中芯（0981）上季多賺25%，調高全年收入增長目標至39%。
永旺（0984）租用啟德體育園商舖，將開設AEON STYLE零售店。
裕元（0551）首三季純利轉虧為盈，賺9959.2萬美元。
瑞聲（2018）︰上季光學業務需求減弱，料今季恢復正常。
非凡中國（8032）首9個月綜合收益按年增1.3倍。
德昌電機（0179）控股中期少賺7.5%。
騰訊減持恒騰（0136）套現8604萬，持股仍多於恒大（3333）。
寶勝國際（3813）首3季純利按年升2.3倍。
富智康（2038）首3季虧損收窄至673.6萬美元。
華潤置地（1109）首十個月銷售金額增15%。
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