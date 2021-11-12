第三季新業務價值利潤率58.5％，按年增6.9個百分點；年化新保費跌8%，至12.49億元；總加權保費收入89.5億元，按年升2%。

首9個月新業務價值25.5億元，升20%；新業務價值利潤率58.9%，按年增5.5個百分點；年化新保費43.09億元，按年增9%；總加權保費收入274.6億元，按年增6.8%。新業務價值利潤率上升，主要由產品組合轉變、承保開支超支減少及政府債券收益率上升所帶動。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，香港持續實施的旅遊限制嚴重局限來自中國內地訪港旅客的銷售；不包括香港，集團的新業務價值超出2019年首九個月疫情大流行前的水平。

友邦中國業務繼續為友邦的新業務價值帶來最大貢獻；按相同基準計算，其新業務價值在2021年首九個月錄得雙位數字的增長。

友邦保險的香港業務錄得非常強勁的新業務價值增長，由本地客戶群的卓越表現所帶動。首九個月期間，「最優秀代理」的新業務價值按季均錄得增長。

新加坡及馬來西亞業務在2021年首九個月均錄得新業務價值增長。相對2020年第三季非常

強勁的表現，兩地業務的新業務價值於2021年第三季受抗疫限制收緊影響而減少。

不包括越南業務，友邦保險其他市場的新業務價值在2021年首九個月高於2020年同期（按相同基準計算）。在2021年第三季，傳染性較高的2019冠狀病毒病Delta變種病毒對此報告分部內多個市場造成重大影響。相對在2020年第三季大致不受疫情影響，越南出現的感染水平及實施的封鎖程度均前所未見。儘管遙距銷售流程獲廣泛採用有助紓緩抗疫限制對銷售活動的影響，惟按相同基準計算，其他市場在2021年首九個月的新業務價值仍然輕微下降。

泰國業務取得卓越的新業務價值增長，由代理及銀行保險渠道的強勁表現所帶動。於2021年上半年非常強勁的增長動力延續至第三季。