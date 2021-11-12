招商銀行的回應指，已關注到上述傳言，這些傳言均不屬實，請勿聽信和傳播謠言。招行將根據「房住不炒」的總體定位，堅決貫徹執行國家關於房地產行業的相關政策，繼續支持正常合理的房地產融資需求，積極配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。同時將繼續採取有效措施，努力保持房地產貸款質量穩定。

在招行第三季業績中，集團提到高度重視房地產領域風險防範，積極響應國家政策導向，根據房地產行業調控政策、監管要求、行業運行狀況，按照「控制總量、聚焦客戶、聚焦區域、調整結構、嚴格管理」的總體原則，動態優化內部信貸政策。截至2021年9月30日，集團實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務餘額合計5,203.92億元，其中，公司對公房地產貸款餘額3,588.74億元，較較去年底增加165.54億元，佔公司貸款和墊款總額的6.93%，較去年底跌0.31個百分點，主要投向優質戰略客戶。

而受部分房地產企業信用風險暴露影響，截至2021年9月30日，公司對公房地產不良貸款率1.29%，較去年底上升1.06個百分點，低於公司公司貸款不良率0.18個百分點，對公房地產貸款資產質量在可控範圍內。

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