港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升5日 續創近3個月高
文章日期：2021年11月12日 11:36
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升0.37點子至0.07424%，見8月19日後最高，當日報0.07464%。對上一次連升5日是10月28日，當日拆息報0.06786%。
港元現報7.7915元升值4點子，曾貶值最多10點子，報7.7929元，亦曾升值最多15點子，報7.7904元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.73點子至0.04679%；1星期HIBOR升0.36點子至0.04946%；2星期HIBOR升0.2點子至0.05804%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.77點子至0.17429%；6個月期HIBOR升2.13點子至0.24006%；12個月期HIBOR升0.91點子至0.32857%。
美元指數現報95.255升值0.077點或0.08%。
美元1個月期LIBOR報0.08925%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.015%，連續5日擴闊，利差是2021年11月02日後最高，當日差距為-0.013%
對上一次連續5日擴闊，是2021年10月28日，當日利差報-0.0185%。
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