恒指半日升54點或0.22%，報25302點，成交金額773億元；國指升29點或0.33%，報9078點。恒生科技指數收報6523點，升0.91%。

藍籌21隻升，35隻下跌，4隻無升跌。百威（1876）升3.16%，收報21.25元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.05%，收報291元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻71點；海底撈（6862）跌7.43%，收報20.55元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.41%，收報160.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報28.95元，升4.89%；跌幅最大的是中芯（0981）收報22.35元，跌4.89%。

恒指100天線(26092.75點)得而復失，下試50天線(25230.86點)；科指續高於10天線(6327.25點)、20天線(6442.94點)、50天線(6406.09點)，100天線(6749.75點)前受阻。

北水南下合計淨流出16.07億元，較上日減少42.66%，連續第2日流出，累計流出44.09億元，對上一次連續2日淨流出是2021年11月9日。南水北上合計淨流入29.96億元人民幣，較上日減少65.2%，連續第2日流入，累計流入116.06億元。

友邦（1299）第三季新業務價值增長遜預期，除香港後集團NBV超過疫情前水平。收報83.6元，升0.78%。

多間公司公布業績，績前表現如下，新秀麗（1910）收報17.02元，跌0.35%；譚仔國際（2217）收報3.63元，升1.97%。

鴻承環保科技（2265）上市，定價1.02元。收報0.98元，跌3.92%。

傳退公房地產貸款，招行（3968）︰繼續支持房地產融資需求。收報64.45元，跌0.77%。

阿里巴巴（9988）「雙11」成交額增8%，京東（9618）增28%，增幅齊低過去年。阿里巴巴收報160.9元，跌1.41%；京東收報328.6元，升4.85%。

友邦（1299）第三季新業務價值增長遜預期，除香港後集團NBV超過疫情前水平。收報83.6元，升0.78%。

海底撈（6862）折讓7.97%配股，籌23億。收報20.55元，跌7.43%。

中芯（0981）上季多賺25%，調高全年收入增長目標至39%。收報22.35元，跌4.89%。

永旺（0984）租用啟德體育園商舖，將開設AEON STYLE零售店。收報1.44元，無升跌。

裕元（0551）首三季純利轉虧為盈，賺9959.2萬美元。收報16.32元，跌1.57%。

瑞聲（2018）︰上季光學業務需求減弱，料今季恢復正常。收報32.8元，跌2.67%。

非凡中國（8032）首9個月綜合收益按年增1.3倍。收報1.6元，升3.23%。

德昌電機（0179）控股中期少賺7.5%。收報17.4元，跌2.79%。

騰訊減持恒騰（0136）套現8604萬，持股仍多於恒大（3333）。收報1.73元，跌15.2%。

寶勝國際（3813）首3季純利按年升2.3倍。收報1.22元，跌6.15%。

富智康（2038）首3季虧損收窄至673.6萬美元。收報1.24元，無升跌。

華潤置地（1109）首十個月銷售金額增15%。收報33.5元，升0.6%。

破頂股表現

破頂股包括，微創醫療機器人（2252）創上市新高，見63.8元，收報62.6元，升12.49%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.45元，收報1.42元，升4.41%；栢能集團（1263）創上市新高，見13.78元，收報12.74元，跌3.04%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；創維集團（0751）創52周高，見6.36元，收報5.55元，跌9.17%；康師傅（0322）創52周高，見16.34元，收報16.12元，升0.5%。

破底股方面

破底股包括，京城佳業（2210）創上市新低，見6.7元，收報6.7元，跌9.46%；微泰醫療（2235）創上市新低，見26.5元，收報27.95元，跌2.44%；人瑞人才（6919）創上市新低，見8.3元，收報8.36元，跌1.07%；安能物流（9956）創上市新低，見12.8元，收報12.9元，跌4.3%；匯賢（87001）見52周低1.4元，收報1.41元，跌1.4%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；中國燃氣（0384）見52周低17.24元，收報17.32元，跌2.91%；樂透互娛（8198）見52周低0.25元，收報0.25元，跌13.79%；中譽集團（0985）見52周低1.23元，收報1.23元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，都市麗人（2298）收報0.68元，升23.64%；澳洲成峰高教（1752）收報0.189元，升16.67%；遊萊互動（2022）收報0.079元，升14.49%；聯康生物（0690）收報0.102元，升13.33%；微創醫療機器人（2252）創上市新高，見63.8元，收報62.6元，升12.49%；雷蛇（1337）收報2.5元，升12.11%；加達控股（1620）收報0.162元，升11.72%；太睿國際控股（1010）收報5.12元，升10.82%；百富環球（0327）收報6.61元，升10.17%；浪潮國際（0596）收報3.78元，升9.88%。

下跌異動股，包括，恒騰（0136）收報1.73元，跌15.2%；樂透互娛（8198）見52周低0.25元，收報0.25元，跌13.79%；維太創科（6133）收報0.29元，跌12.12%；京城佳業（2210）創上市新低，見6.7元，收報6.7元，跌9.46%；創維集團（0751）創52周高，見6.36元，收報5.55元，跌9.17%；彌明生活百貨（8473）收報0.255元，跌8.93%；萬華媒體（0426）收報0.18元，跌8.16%；龍光地產（3380）收報7.85元，跌7.65%；海底撈（6862）收報20.55元，跌7.43%。

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